Какие продукты лучше съесть сразу и не хранить

Врачи утверждают, что однажды приготовленная и повторно разогретая пища теряет многие из своих полезных качеств, а иногда и вовсе превращается во вредную еду. В блюдах могут образовываться вредные для организма вещества, способные нанести ущерб не только органам пищеварения.Рассказываем о том, какую еду лучше готовить на один раз.СельдерейВ стеблях сельдерея могут содержаться нитраты, которые при повторном подогреве становятся токсичными.КурицаКуриное мясо — полезный источник протеина. Но, проведя один-два дня на полке в холодильнике, курица становится благоприятной средой для бактерий, которые могут вызвать проблемы с пищеварением. Используйте остатки холодного куриного мяса в течение суток после его приготовления для салатов или сэндвичей.ШпинатШпинат, как и другая листовая зелень, накапливает нитраты. При повторном разогреве они превращаются в нитриты и другие канцерогенные соединения.ЯйцаЛюбимое блюдо на завтрак не предназначено для длительного хранения и вторичной термической обработки. Если яйца приготовить повторно при высокой температуре, то можно спровоцировать серьезный сбой в работе пищеварительной системы.ГрибыВ идеале этот продукт следует употребить сразу же после приготовления. В состав грибов входят сложные белки, которые не переносят многократного воздействия высоких температур.РисСогласно данным Агентства по пищевым стандартам Великобритании, рис не следует долго хранить в холодильнике из-за спор болезнетворных бактерий, для которых этот продукт является питательной средой. При повторном разогревании они не погибают и способны вызвать пищевое отравление.РепаБлюда из репы пользовались большой популярностью на Руси. И сейчас этот овощ можно обнаружить в составе супов и тушеных блюд. Но из-за высокого содержания нитратов в корнеплодах хранить и постоянно подогревать репу не рекомендуется.МаслоРастительные масла с низкой температурой образования копоти при повторном разогревании приобретают прогорклый вкус. Речь идет о таких специфических продуктах, как виноградное, льняное масло, а также масло лесного и грецкого ореха. Если вы хотите придать блюду пикантность, добавляйте их в конце приготовления.СвеклаСвекла, также как и репа, накапливает азотные соединения, которые при высоких температурах становятся очень токсичными. Отварную свеклу принято есть в холодном виде.Кочанный салатЛистовую зелень вообще не рекомендуется подвергать термической обработке. Но, если вы уже однажды это сделали, не разогревайте блюдо повторно.КартофельПопулярный у нас и за рубежом картофель — продукт, который лучше съесть сразу после приготовления. Во-первых, блюда из картофеля, которые хранятся при комнатной температуре, быстро теряют свои питательные свойства. А во-вторых — становятся токсичными и стать причиной расстройства пищеварения.