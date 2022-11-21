Врач Юзуп рассказала, почему нельзя пить воду стоя
Правила, как пить воду, чтобы оставаться здоровым и молодым, — это настоящая наука. Налаженный питьевой режим — важнейший компонент здорового образа жизни.
Без достаточного количества жидкости наш организм будет страдать — нарушится работа пищеварительной системы, пострадают почки и печень, да и другие органы. Будет беспокоить вздутие живота, начнутся проблемы с лишним весом и так далее.
Базовая или минимальная потребность жидкости — это 30 мл на 1 кг нормальной массы тела в сутки. При этом рекомендованное врачами соотношение воды к другим жидкостям в течение дня — 70 к 30.
Есть мнение, что важно не только то, сколько жидкости вы пьете каждый день, но и как именно.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
Пьешь воду? Сядь!
— Мы привыкли пить воду для утоления жажды на ходу либо стоя, — обращает внимание врач Ирина Юзуп. — Но с аюрведической точки зрения воду, как и пищу, стоит употреблять в положении сидя. Питье воды стоя провоцирует нарушение баланса жидкостей в организме, что может привести к накоплению жидкости в суставах и развитию артрита. В положении сидя нервная система и мышцы более расслаблены, что облегчает процесс усвоения воды и пищи. Кроме того, почки в таком положении лучше фильтруют поступающую жидкость.
Что будет, если пить воду стоя
При употреблении воды стоя замедляется работа пищеварительного тракта, отмечает доктор.
— Жидкость не задерживается надолго в желудке, а напрямую попадает в двенадцатиперстную кишку. Привычка пить сидя помогает улучшить пищеварение, работу почек и мочевого пузыря, — объясняет Ирина Юзуп.
Также по словам эксперта, чтобы вода приносила максимум пользы организму, пить ее нужно между приемами пищи. При этом она должна быть комнатной температуры.
Не надо запивать
Ранее врач-остеопат Владимир Животов объяснил, почему важно не запивать еду — это мешает нормальной работе кишечника. По словам доктора, когда мы пьем во время еды, то мешаем работе пищеварительных ферментов. Как итог — непереваренная пища засоряет кишечник, возникают процессы брожения.
— Чтобы этого не допускать, пить нужно за полчаса до еды и через два часа после. В этом случае мы не мешаем ферментам работать, пища лучше переваривается, и мы получаем меньше непереваренных остатков, — уверен Владимир Животов.
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