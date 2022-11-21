Врач Юзуп рассказала, почему нельзя пить воду стоя

Важно не только то, сколько вы пьете воды и когда, но и сидите вы или стоите при этом. Так считает врач, специалист в области превентивной медицины.Правила, как пить воду, чтобы оставаться здоровым и молодым, — это настоящая наука. Налаженный питьевой режим — важнейший компонент здорового образа жизни.Без достаточного количества жидкости наш организм будет страдать — нарушится работа пищеварительной системы, пострадают почки и печень, да и другие органы. Будет беспокоить вздутие живота, начнутся проблемы с лишним весом и так далее.Базовая или минимальная потребность жидкости — это 30 мл на 1 кг нормальной массы тела в сутки. При этом рекомендованное врачами соотношение воды к другим жидкостям в течение дня — 70 к 30.Есть мнение, что важно не только то, сколько жидкости вы пьете каждый день, но и как именно.Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.Пьешь воду? Сядь!— Мы привыкли пить воду для утоления жажды на ходу либо стоя, — обращает внимание врач Ирина Юзуп. — Но с аюрведической точки зрения воду, как и пищу, стоит употреблять в положении сидя. Питье воды стоя провоцирует нарушение баланса жидкостей в организме, что может привести к накоплению жидкости в суставах и развитию артрита. В положении сидя нервная система и мышцы более расслаблены, что облегчает процесс усвоения воды и пищи. Кроме того, почки в таком положении лучше фильтруют поступающую жидкость.Что будет, если пить воду стояПри употреблении воды стоя замедляется работа пищеварительного тракта, отмечает доктор.— Жидкость не задерживается надолго в желудке, а напрямую попадает в двенадцатиперстную кишку. Привычка пить сидя помогает улучшить пищеварение, работу почек и мочевого пузыря, — объясняет Ирина Юзуп.Также по словам эксперта, чтобы вода приносила максимум пользы организму, пить ее нужно между приемами пищи. При этом она должна быть комнатной температуры.Не надо запиватьРанее врач-остеопат Владимир Животов объяснил, почему важно не запивать еду — это мешает нормальной работе кишечника. По словам доктора, когда мы пьем во время еды, то мешаем работе пищеварительных ферментов. Как итог — непереваренная пища засоряет кишечник, возникают процессы брожения.— Чтобы этого не допускать, пить нужно за полчаса до еды и через два часа после. В этом случае мы не мешаем ферментам работать, пища лучше переваривается, и мы получаем меньше непереваренных остатков, — уверен Владимир Животов.