Эти два признака в ногах могут предсказать инсульт
Инсульты возникают, когда прекращается кровоснабжение части мозга. И обнаружение любых признаков этого состояния может спасти человеку жизнь.
Кроме того, иногда человек сталкивается с транзиторной ишемической атакой (ТИА). Это означает, что в будущем у него больше шансов на возникновение инсульта. Происходит такая атака, когда временно прерывается кровоснабжение мозга.
Американская ассоциация неврологических хирургов отмечает, что общие признаки транзиторной ишемической атаки исчезают в течение 20 минут. Среди таких симптомов есть два, которые связаны с состоянием ног.
Человек ощущает после ТИА онемение или потерю силы ног. Из типичных признаков такого состояния - временные трудности с собственной речью либо пониманием речи других, потеря зрения либо снижение его чёткости в одном глазу, онемение руки/ноги либо потеря силы в них. Данные симптомы обычно проходят менее чем за 10-20 минут.
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