Терапевт Романенко объяснила, почему мы болеем без температуры

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Высокая температура — главный маркер воспалительных процессов в организме. Впрочем, человек может быть по-настоящему болен, но при этом обойтись без жара и лихорадки.Есть мнение, что высокая температура — верный знак, что ваш организм активно борется с болезнью. По такой логике выходит, что если человек явно заболел, а температуры нет — значит, с иммунитетом у него что-то не в порядке, он не способен вовремя реагировать на вирус.Что говорят об этом врачи? Почему мы болеем без температуры —объяснила терапевт, семейный врач, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.По словам специалиста, повышение температуры — верный признак воспалительного процесса. Когда человек подхватил вирус, его организм реагирует на него выделением маркеров воспаления. Если вирус очень активный, температура повышается. Так что жар — знак, что ваше тело подверглось атаке.Однако многие люди почти всегда переносят болезнь вообще без температуры. Дело в том, что их иммунитет ловит вирус на ранних этапах. Когда на слизистую попадают частицы инфекции, туда устремляются лейкоциты и макрофаги. Поэтому до повышения температуры дело не доходит.В некоторых случаях слишком сильная реакция иммунной системы может вам навредить, предупредила Романенко в беседе с радио Sputnik. Когда организм чересчур активно реагирует на инфекцию, температура поднимается до 39 градусов и выше. С таким, например, сталкиваются люди, которые переносят коронавирус в средней и тяжелой форме. Такую реакцию называют цитокиновым штормом — и он очень опасен для здоровья.Когда следует сбивать температуру? По словам Романенко, вмешаться стоит, если температура поднялась выше 38 градусов.