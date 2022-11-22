Терапевт Романенко объяснила, почему мы болеем без температуры
Есть мнение, что высокая температура — верный знак, что ваш организм активно борется с болезнью. По такой логике выходит, что если человек явно заболел, а температуры нет — значит, с иммунитетом у него что-то не в порядке, он не способен вовремя реагировать на вирус.
Что говорят об этом врачи? Почему мы болеем без температуры —объяснила терапевт, семейный врач, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.
По словам специалиста, повышение температуры — верный признак воспалительного процесса. Когда человек подхватил вирус, его организм реагирует на него выделением маркеров воспаления. Если вирус очень активный, температура повышается. Так что жар — знак, что ваше тело подверглось атаке.
Однако многие люди почти всегда переносят болезнь вообще без температуры. Дело в том, что их иммунитет ловит вирус на ранних этапах. Когда на слизистую попадают частицы инфекции, туда устремляются лейкоциты и макрофаги. Поэтому до повышения температуры дело не доходит.
В некоторых случаях слишком сильная реакция иммунной системы может вам навредить, предупредила Романенко в беседе с радио Sputnik. Когда организм чересчур активно реагирует на инфекцию, температура поднимается до 39 градусов и выше. С таким, например, сталкиваются люди, которые переносят коронавирус в средней и тяжелой форме. Такую реакцию называют цитокиновым штормом — и он очень опасен для здоровья.
Когда следует сбивать температуру? По словам Романенко, вмешаться стоит, если температура поднялась выше 38 градусов.
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