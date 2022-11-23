Привычка пить кофе натощак может привести к диабету

Кофе содержит мощные антиоксиданты, но употреблять его натощак небезопасно – это может влиять на повышение уровня сахара в крови, развитие кислотного рефлюкса.Кофе неизменно входит в списки самых полезных для здоровья напитков благодаря высокому содержанию противовоспалительных компонентов. Однако привычка пить его натощак может серьезно навредить организму – особенно, если человек предпочитает крепкий кофе без молока.В 2020 году ученые из Университета Бата представили данные о том, что прием кофе после пробуждения на пустой желудок может «значительно повлиять на контроль уровня глюкозы», причем негативно. В статье, опубликованной в British Journal of Nutrition, специалисты заявили, что такая привычка ухудшает чувствительность клеток к инсулину, способствуя развитию толерантности к нему. Следствием такой толерантности к инсулину становится повышение уровня сахара в крови, развитие диабета 2 типа.Испытания показали, что этот эффект кофе проявляется особенно сильно, если напиток употребляется после бессонной ночи, плохого сна.Данное свойство кофе исследователи связывают с тем, как в организме после его приема возрастает содержание стрессового гормона кортизола. Когда человек просыпается утром и встает с постели, в его организме возрастает уровень кортизола – начало дня после отдыха становится своеобразным стрессом. Если при этом выпить кофе, то концентрация кортизола в крови станет еще выше, поскольку кофеин действует как дополнительный стимулятор. Кортизол, в свою очередь, высвобождает накопленную глюкозу.«Если уровень кортизола остается хронически высоким, это может привести к постоянно высокому уровню сахара в крови и подготовить почву для возникновения диабета 2 типа», - констатируют эксперты.Другая проблема связана с тем, что кофе расслабляет сфинктер пищевода, из-за чего желудочная кислота может подняться обратно в пищевод – это вызывает кислотный рефлюкс.Пить кофе специалисты рекомендуют только после того, как желудок заполняется пищей – через полчаса или час.