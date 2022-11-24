Секреты восточной медицины: сбор для полного очищения и омоложения организма

Очищение организма с помощью трав – наиболее простое и эффективное. Натуральные природные компоненты оказывают широкий спектр действий, его могут употреблять как взрослые, так и дети.Чтобы правильно приготовить сбор для полного очищения всех систем и омоложения организма, нужно знать некоторые правила.Издревле сбор применяли как лекарство и средство омоложения:укрепляет и оздоравливает все органы;нормализует функции пищеварительного тракта;очищает организм от токсических веществ;помогает сбросить лишний вес;активизирует метаболизм, очищает сосуды и систему кроветворения;задерживает развитие атеросклероза и заболеваний сердца;способствует нормализации функций поджелудочной железы, печени и желчного пузыря;помогает восстанавливаться после химиотерапии и радиационного облучения;обладает кровоочистительным, желчегонным, мочегонным действием;снимает воспаления, обладает противопаразитарным эффектом;полностью омолаживает организм.Польза аюведического сбора для организмаОчищающий и омолаживающий сбор можно приобрести в специализированных аптеках, но лучше приготовить самостоятельно. Для этого нужно применять только качественно высушенные травы и использовать их только в указанных пропорциях.Не допускайте отступления от предписанных дозировок, не добавляйте и не убирайте компоненты. Какими бы безопасными ни казались травы, никогда нельзя предсказать, какое воздействие на организм окажет сбор из непредусмотренных в рецептуре ингредиентов.Несколько рецептов сбораСоставы натуральных сборов могут отличаться друг от друга, в зависимости от желаемого результата. Природные ингредиенты, которые произрастают на экологически чистой земле, оказывают значительное воздействие, особенно мощный эффект они оказывают в комплексных сборах.Сбор №1 – ИмператорскийВ этом сборе четыре компонента:зверобой – лечит воспалительные заболевания, выводит желчь и лишнюю жидкость, выгоняет паразитов;ромашка – снимает жар, борется с инфекциями и вирусами, снижает болевые синдромы и спазмы, лечит диарею и метеоризм;бессмертник – выгоняет желчь, обеззараживает, очищает кишечник, лечит воспаления почек и мочевого пузыря, выводит шлаки;березовые почки – улучшают обмен веществ, придают энергию, насыщают организм витаминами и микроэлементами.Все ингредиенты взять по 100 гр. измельчить и перемешать. Залейте 500 гр. кипящей воды, остудите в течение 20 мин. Затем процедите. Можно добавить мед для вкуса. Царский сбор употребляют через час после последнего приема пищи. Половину жидкости пьют мелкими глотками, после этого есть нельзя. Оставшуюся половину жидкости принять на утро за час до завтрака. Курс приема – 2,5 месяца. После месяца употребления сделать недельный перерыв.Сбор №2 — ОчищающийИспользуйте компоненты: цветы ромашки, березовые почки, цветки и листья земляники, травы бессмертника, зверобой. Этот сбор отлично выводит шлаки, соли. Он хорошо очищает печень, весь пищеварительный тракт. Он благоприятно действует на пораженные суставы. По 100 гр. каждого ингредиента измельчить и тщательно смешать. Отмерьте 2 ст. л. сбора, залейте стаканом кипящей воды и отставить на 40 мин. Настой нужно процедить и принимать по стакану три раза в день за 30 мин до приема пищи. Эту смесь следует принимать курсом, не менее 2,5-3 месяцев. Следующий курс можно проводить только через год.Сбор №3 — МолодильныйДля этого рецепта, смесь делают из 26 компонентов:сосна и береза - почки;крапива и подорожник, мать-и-мачеха, пустырник, эвкалипт, перечная мята - листья;сушеница топяная, тысячелистник, чабрец, шалфей, чистотел, душица - трава;одуванчик, кровохлебка, дягиль, валериана – корни;липа, календула, ромашка – цветки;золототысячник, зверобой, череда, бессмертник - трава и цветки;тмин.Все компоненты надо брать в одинаковых количествах. По 1 ст. л. каждого компонента хорошо смешать, чтобы равномерно распределить все части. 14 ложек залейте двумя литрами кипящей воды. Отставить для настаивания в течение ночи. Полученную жидкость процедите через марлевую салфетку. Употребляйте теплым за час до приема пищи, но не менее, чем за три часа до сна.С тем же сбором можно принимать ванну. Для этого, можно взять отцеженные травы, еще раз залить кипящей водой и настоять, затем процедить и добавить в воду для купания.Для каждого человека количество настоя рассчитывается индивидуально. Употреблять жидкость надо по 200 мл три раза в день. Если стул отсутствует, то надо усилить концентрацию – 14 ст. л. на 1,5 л кипятка. Если есть запоры, то можно добавить кору крушины. При диарее надо уменьшить прием – 1-2 стакана в сутки.Особенности употребленияЛучшее время употребления настоя – первый месяц смены сезона. В это время организм человека лучше всего отзывается на очищение, омоложение и оздоровление. Для любых сборов можно готовить настой по одному общему правилу. Тщательно перемешать по одинаковому количеству каждого компонента, взять пару ложек смеси, залить ее кипящей водой, дать жидкости настояться в течение ночи. Принимать по ложке перед основным приемом пищи. Можно разбавить теплой водой и добавить ложку меда.Жидкость должна быть свежеприготовленной, не более суток, затем он потеряет большее количество полезных свойств. Чтобы употребление сбора было особенно эффективным, нужно придерживаться правильного питания во время приема. Во время курса очищения, нельзя есть жирную пищу, выпечку, пить газированные напитки. Не следует, есть каши, молочные продукты. Лучше, если во время процесса очищения сократить весь рацион пищи.Противопоказания к употреблениюКак и многие природные компоненты, травы могут вызывать аллергические реакции, поэтому необходимо убедиться, что все ингредиенты рекомендуются к использованию. Эти сборы не разрешены к приему женщинам, во время вынашивания плода или кормления грудью.Очищающий сбор обладает сильной биоактивностью, поэтому не рекомендован при желчекаменной болезни и склонности к камнеобразованию, так как может вызвать движение камней. Очищающий настой значительно ускоряет метаболизм, поэтому не назначается при острых воспалительных процессах или патологиях лимфатической системы. Лучше всего перед приемом посоветоваться с лечащим врачом.