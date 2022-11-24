Терапевт рассказала о пользе и вреде лука и чеснока
По словам специалиста, данные растения содержат фитонциды – пахучие и летучие вещества, обладающие антибактериальным свойством, за счет чего можно улучшить иммунитет слизистых. Однако, если человек уже простыл, только лук и чеснок вылечиться ему не помогут.
– Но регулярный прием лука или чеснока, особенно на ночь, является прекрасным общепрофилактическим средством, – отметила Тихомирова.
Тем не менее она предупредила, что людям с аллергией, в частности поллинозом, противопоказано употребление данных культур. Кроме того, в луке, например, содержится фукоза, которую переносят не все.
Кроме того, стоит отказаться от употребления чеснока и лука людям с обострениями заболеваний ЖКТ, такими как гастрит, язва, холицистит, панкреатит и прочее, так как воспаленный кишечник может остро и очень негативно реагировать на них.
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