Разработан неинвазивный способ определения уровня глюкозы в крови

Ученые из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST) разработали неинвазивный способ определения уровня глюкозы в крови.Инновационная технология заключается в использовании электромагнитного датчика, который можно имплантировать подкожно. Устройство способно отслеживать мельчайшие колебания диэлектрической проницаемости из-за изменений уровня сахара в крови. Размер датчика составляет 15 на 4 миллиметра, он может измерять концентрацию глюкозы в жидкости, которая заполняет пространство между клетками.Разработка не обладает недостатками существующих непрерывных систем мониторинга уровня глюкозы, например, коротким сроком службы, а также повышает точность самого анализа.Пока устройство было протестировано только на животных, в будущем авторы планируют разработать биосовместимую оболочку и преодолеть реакцию организма на инородное тело для долгосрочного применения, которое избавит больных диабетом от необходимости многократно колоть пальцы глюкометром.