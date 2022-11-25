Цифровизация и слезы: что такое синдром сухого глаза и почему он есть почти у всех

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Современная жизнь — а именно множество экранов с которыми мы имеем дело в быту и на работе, — увеличили частоту проявления синдрома сухого глаза. От сухости, рези в глазах, покраснения каждый страдал хоть раз в жизни. Но если эти проблемы становятся постоянными и нарастают, это требует обращения к врачу.Печальная новость: если синдром уже диагностирован, то он с вами навсегда. Хорошая: современная медицина знает, что с этим делать. Подробности рассказали участники круглого стола «Доктор Питера».Что-то в глаз попалоЧаще всего пациенты с синдромом сухого глаза (ССГ) жалуются на ощущения инородного тела, покраснения глаз, неприятные ощущения в конце рабочего дня.заместитель главного врача по медицинской части клиники микрохирургии глаза «Счастливый взгляд»В целом симптомы размыты, пояснила Владислава Фомичева, заместитель главного врача по медицинской части клиники микрохирургии глаза «Счастливый взгляд». По ее словам, каждый пятый пациент приходит в клинику с теми или иными жалобами на ССГ.Причины заболевания можно разделить на две группы: связанные с изменением состава слезы или с недостатком ее выработки.— Дефицит выработки связан с системными заболеваниями организма — ревматоидным артритом, синдромом Шегрена, — говорит Владислава Фомичева. — Изменение же состава связано с дисфункцией мейбомиевых желез, расположенных в толще век и играющих важную роль в выработке самого верхнего слоя слезной пленки, состоящего из липидов. Именно за счет него слеза не испаряется быстро. При нарушении испаряемости это как раз и дает все симптомы сухого глаза. В процентном соотношении чаще встречается ССГ, связанный с изменением состава слезы, нежели с дефицитом слезопродукции. Чаще всего ССГ страдают женщины, беременные или принимающие оральные контрацептивы, — это связано с гормональными изменениями в организме.врач-офтальмолог хирургического отделения офтальмологического центра «Зрение»Екатерина Мунтьянова, врач-офтальмолог хирургического отделения офтальмологического центра «Зрение», упомянула еще несколько факторов риска развития ССГ.— Редкой причиной может быть анатомическая предрасположенность, когда слезная железа не развита или развита недостаточно. Иногда причинами могут служить травмы век или операции на веках, затрагивающие протоки слезных желез, — продолжила она. — Снижаться продукция слезы может и при системных заболеваниях, таких как синдром Шегрена, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит. Применение определенных групп лекарственных препаратов может иметь побочные эффекты в виде «сухости» глаз. Среди них антигистаминные препараты, бета-блокаторы, диуретики, антидепрессанты. Повышение испаряемости слезы также может вызывать дефицит витамина А в организме, болезни кожи, затрагивающие веки (розацеа, себорейный или атопический дерматит), длительное применение глазных капель с консервантами.Также симптомы ССГ могут быть ранними признаками офтальмопатии, связанной с нарушением выработки гормонов щитовидной железы. Часто это один из первых признаков, по которым заболевание можно заподозрить.Большая группа пациентов с проявлениями ССГ— люди старше 65 лет, добавила эксперт. ССГ чаще всего не главная их жалоба, но как сопутствующая патология есть у большинства. Ещё одна большая когорта пациентов — пользователи контактных линз. При развитии ССГ появляется непереносимость линз, и такие люди вынуждены искать другие варианты коррекции зрения.— Глобальная близорукость населения — основная современная проблема, мы мало смотрим вдаль и мало моргаем, — считает Константин Слепых, главный врач офтальмологического центра «Территория зрения». — Можно сказать, у всех владельцев смартфонов в той или иной степени есть ССГ. Сегодня мы видим нарушение слезной пленки уже и детей. Второе — все, кто носит контактные линзы, рано или поздно «приплывают» к ССГ, так как линза расщепляет слезную пленку на водный и жировой слой. Еще один фактор — гормональная контрацепция: многие наши пациентки с ССГ пользуются ей. Если пациент бесконечно лечит, например, конъюнктивит и бегает с этой проблемой от одного доктора к другому, — скорее всего, никто просто не рассматривает вариант ССГ.— Лазерная коррекция зрения не избавляет пациента от изменений и жалоб, связанных с ССГ, — добавила Олеся Арнольд, врач-офтальмохирург клиники «Эксимер». — Во время диагностики зрения врачи проводят комплексный осмотр для своевременного выявления начальных проявлений этого заболевания и в случае проявлений ССГ назначают терапию. В случае выраженных изменений возможен отказ в проведении лазерной коррекции зрения, чтобы не усугубить течение заболевания.Разглядеть причину за симптомамиОбращаться к врачу нужно при любых изменениях зрительной функции, — продолжила Олеся Арнольд.— В случае с ССГ пациентов чаще всего беспокоят: раздражение, сухость, покраснение слизистых глаза, в некоторых случаях слезотечение или затуманивание зрения после зрительной нагрузки (работы за компьютером). На осмотре у врача пациенты часто не говорят об этих признаках, потому что считают, что это нормально и просто привыкли к дискомфорту.В ходе диагностики для подтверждения диагноза врачи используют дополнительные тесты (проба Норна) с применением витальных красителей (флюоресцеин, лиссаминовый зеленый, бенгальский розовый), специальные тест-полоски (проба Ширмера I и II), при помощи которых оценивают слезопродукцию и стабильность слезной пленки на поверхности глаза. По результатам проведенного осмотра офтальмолог определяет наличие ССГ. Если это состояние подтвердится, в зависимости от тяжести течения предлагаются варианты лечения.— Самому лечить «сухой глаз» нельзя, потому что сначала надо установить первопричину, — считает Владислава Фомичева. — Поскольку у синдрома нет «своих» симптомов, в первую очередь надо исключить инфекционные и воспалительные заболевания переднего отрезка глаза, а это может сделать только врач по определенным тестам. Поводом для беспокойства является нарастание симптомов и отрицательная динамика. Поэтому своевременное обращение к офтальмологу очень важно.— За симптомами могут скрываться серьезные причины, и самолечение не рекомендовано, — говорит Екатерина Мунтьянова. — Даже если конкретный причинный фактор (например, сопутствующее заболевание) не выявляется, нужно действовать грамотно — устранить нестабильность слезной пленки и связанные с ней изменения глазной поверхности. Покалывание, жжение, ощущение сухости, «песка», снижение зрения в темноте, «чешуйки» на ресницах, повышенное слезотечение и светочувствительность, усталость глаз после зрительной нагрузки — повод для обращения к офтальмологу.Константин Слепых считает, что к врачу определенно пора, когда привычная жизнь нарушилась и глаза стали беспокоить и мешать жить как раньше. То есть снижение качества жизни, любые негативные изменения, связанные со зрением, — главный показатель.Массаж для век и другие методыЛечение ССГ может быть физиотерапевтическим, хирургическим и медикаментозным. По словам Константина Слепых, для медикаментозного на сегодня известно минимум 48 наименований различных капель. Хирургия — это крайняя мера: так, например, воздействуют на слезную точку, чтобы уменьшить отток слезной жидкости. Но самое основное, с чем пациенты будут сталкиваться, — это физиотерапевтические методы.— Физиотерапия — это, например, тепловые компрессы, — говорит эксперт. — Мы развили тему прогрева и массажа век. В клинике есть специальный прибор — тепловые очки с функцией массажа. Температура 45 градусов прогревает веки и после этого улучшается ток жирового секрета из мейбомиевых желез. Еще один современный метод — это IPL-терапия. Но лазер, к сожалению, в области офтальмологии пока малорентабелен, хотя в комплексе с косметологией он действительно улучшает качество слезной пленки. Ну и ручной массаж стеклянными палочками пока никто не отменял.Также он напомнил про склеральные линзы, которые пока еще можно считать новинкой в офтальмологии. Помимо коррекции зрения их сейчас стали использовать и при лечении ССГ — особенно у тех, кто носит контактные линзы, так как по сути это своего рода «аквариум» для глаза.— Окончательно от ССГ избавиться, к сожалению, нельзя, — говорит Олеся Арнольд, — но его лечат. В нашей клинике проводится консервативная терапия и хирургическое лечение. Консервативная терапия — это препараты искусственной слезы. В зависимости от выраженности ССГ, они могут быть жидкой или гелевой структуры. При более выраженных кератозах назначаются мазевые формы препаратов с витамином А. Хирургическое лечение применяется при изменениях век (завороты, вывороты, трихиаз), что может быть причиной возникновения кератоза, и проводится без отмены консервативной терапии. При дефиците слезопродукции устанавливаются «заглушки» (окклюдеры) в слезные точки — это блокирует отток слезы в носослезный канал и позволяет сохранить ее на поверхности глаза.— Основной принцип лечения: от простого к сложному, — добавила Владислава Фомичева. — На начальном этапе при легких формах назначают лубриканты и слезозаменители, затем при средних формах ССГ нужен переход на густые капли и гели. Если мы имеем дело с нарушением состава слезы и слезной пленки, то пациентов надо обучить самим делать компрессы, стимулирующие мейбомиевые железы. В комплексной терапии возможны БАДы с Омега-3, так как они положительно влияют на уровень липидов в слезной пленке. Иногда назначают препараты, влияющие на секрет желез. При тяжелых формах, связанных с дефицитом слезной продукции, применяются иммуносупрессанты, глюкокортикоиды, устанавливаются в нижних слезных точках окклюдеры. Из инноваций могу назвать интраназальную стимуляцию, когда через внешнее устройство стимулируют слизистую оболочку носа и таким образом увеличивают продукцию слезы. Да, это заболевание неизлечимо, но врачи сейчас идут к все большему улучшению качества жизни пациентов, к работе с цифровыми технологиями без дискомфорта.Екатерина Мунтьянова отметила, что синдром лечится поэтапно. Первым шагом в профилактике и лечении лёгких форм является изменение образа жизни, как бы скучно это ни звучало. Врачи рассказывают о провоцирующих ССГ факторах и возможностях снижения их влияния на глаза, о гигиене век, тепловых компрессах, массаже век, увеличении содержания витамина А и омега-3 в рационе.— Лечение начинаем с капель, переходя по необходимости от более жидкой их консистенции к более вязкой, — сообщила она. — При средне-тяжелых случаях используем более серьезные средства —глюкокортикоиды местно короткими курсами, иммунодепрессанты в каплях, окклюдеры слезных точек. Если есть признаки хронического блефарита, могут назначаться антибиотики и системные препараты. Для терапии тяжелых случаев может потребоваться хирургическое вмешательство.Запущенный случайЖить со зрительным дискомфортом, вызванным ССГ, какое-то время можно. Но если не лечить его — будут последствия. По словам Екатерины Мунтьяновой, прежде всего, ситуация будет усугубляться при любой зрительной нагрузке, как вблизи так и вдали, вождении автомобиля, ношении контактных линз. Впоследствии возможны физические изменения роговицы и конъюнктивы, повышение уязвимости глазной поверхности к инфекциям. Чаще всего пациенты обращаются к врачу до подобных осложнений, но при сильно запущенной стадии есть высокий риск стойкого снижения зрения.— От ССГ, конечно, еще никто не умирал, — добавил Константин Слепых, — но то, что он ухудшает качество жизни, — факт. Запущенный синдром влечет нарушение зрения, в более сложных случаях — вплоть до помутнения роговицы. Она постепенно теряет чувствительность, и человек не чувствует боли, например, от инородного тела в глазу. В таких случаях травма перерастает в глубокий воспалительный процесс. Но доводить до таких состояний — это надо сильно постараться. Рано или поздно человек все-таки доходит до офтальмолога.— Если ничего не делать с ССГ, не будет возможности заниматься привычными делами, вести комфортный образ жизни, особенно если он связан с гаджетами и работой за компьютером, — говорит Олеся Арнольд. — Если не получить своевременное лечение, процесс восстановления затягивается. Если этот синдром есть, он никуда уже не уйдет, но есть шанс вернуть привычную жизнь. При запущенном состоянии развивается кератоз и помутнение роговицы с нарушением чувствительности — тут уже идет борьба за сохранение зрения. К счастью, люди стали более информированными и уже при первых признаках все же обращаются к врачам.Владислава Фомичева добавила, что тяжелые формы ССГ характерны как раз при дефиците слезы, и тогда роговица начинает подсыхать, формируются язвы с последующим рубцеванием, что и вызывает снижение зрения.Предупрежден, значит…К профилактике ССГ относят, прежде всего, снижение факторов риска. Как продолжила Владислава Фомичева, важно употреблять в пищу незаменимые жирные кислоты, носить солнцезащитные очки, пользоваться увлажнителями воздуха, выбирать глазные капли без консервантов. Также надо помнить про гигиену век, профилактические теплые компрессы и обращения к офтальмологу при тревожных симптомах. Если есть ревматоидные заболевания либо болезни соединительной ткани, нужно раз в полгода контролировать состояние слезной пленки.Екатерина Мунтьянова рекомендовала учитывать негативное влияние некоторых препаратов на состояние слезной пленки: противоаллергических, антидепрессантов, мочегонных, оральных контрацептивов, сосудосуживающих капель, капель с консервантами. При их необходимом длительном использовании важно вовремя выявлять начальные симптомы ССГ и назначать превентивные меры.Пользователям контактных линз важно соблюдать режим их ношения, использовать линзы с высоким коэффициентом влагосодержания и кислородной проницаемости, использовать увлажняющие капли, совместимые с контактными линзами, — продолжила она.Важно отказаться от курения, ведь это тоже значимый фактор риска развития ССГ. Привычка носить солнцезащитные очки на улице защищает глаза не только от ультрафиолета, но и от уличной пыли и ветра, провоцирующего испарение слезы.При работе с компьютером желательно опускать экран монитора ниже уровня глаз: таким образом глазная щель будет уже, а площадь испарения слезы меньше. При длительной зрительной нагрузке вблизи можно вспомнить правило «20-20-20» — через каждые 20 минут работы отвлечься на 20 секунд и посмотреть на 20 метров вдаль. Снижает испаряемость слезы и увлажнение воздуха в рабочем пространстве.Пациентам, которые параллельно наблюдаются у других врачей, могут назначить препараты с побочным эффектом в виде ССГ. Как отметила Олеся Арнольд, врачи должны информировать пациента о побочных действиях препарата и при появлении жалоб на ССГ направлять к офтальмологу. Самостоятельное применение препаратов от покраснения слизистой глаз также приводит к развитию ССГ и усугублению его проявлений.— Мы добавили к правилу трех двадцаток четвертую — поморгать 20 раз, — уточнил Константин Слепых. — А в целом, на мой взгляд, профилактика начинается с информирования. Офтальмологическое сообщество должно разработать какой-то образовательный ресурс с доступной информацией про ССГ. В России пока не занимаются ССГ должным образом. И пациенты не относятся серьезно — мол, покраснел глаз, и ладно. И наша основная «беда» — цифровизация, так что просто надо поменьше смотреть в экран.