Насморк и боль в ушах: почему важно вовремя обращаться к лору

В последнее время в России наступление осенне-зимнего периода традиционно связывают с волной острых респираторных заболеваний, которые вызывают около 200 типов вирусов. Избежать инфекции удается не всегда, а быструю победу над ОРВИ можно одержать лишь на ранней стадии заболевания. О том, как справиться с сезонными инфекциями и какую помощь в этом может оказать лор, изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России.Вирусы подстерегают нас по всюду — на работе, в транспорте, в парке, в магазинах и любых общественных местах, и уберечься от болезни удается не всем. Зато всем удается ходя бы раз в год подцепить насморк. Интересно, что это заболевание тоже имеет свои разновидности - самым распространенным вариантом насморка является синусит. Им ежегодно страдает 10 млн человек в нашей стране, из которых 14% имеют это заболевание уже в хронической форме. Симптомы известны всем: обильные выделения из носа, заложенность и потеря обоняния, его покраснение и зуд.Второй вариант называется ринит, и от первого он отличается только причинами возникновения: помимо инфекционной составляющей, появление ринита может быть последствием травмы носа. Симптомы синусита и ринита почти совпадают, но при последнем человек чувствует себя заметно хуже. В любом случае, при описанных симптомах необходима помощь врача, потому что в запущенных случаях появится уже не только насморк, но и заложенность ушей, возможны боли в горле и ушах, а это уже чревато возникновением фарингита, тонзиллита и может привести к плачевным последствиям.«Учитывая, что у 10-12% пациентов возникают осложнения, оттягивать визит к врачу в случае обнаружения явных симптомов неразумно. Важно прислушиваться к сигналам своего тела и вовремя купировать болезнь», — заявили в научно -клиническом центре.