Названы пять главных правил, которые помогут снизить уровень сахара в крови

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Диабет и преддиабет — опасные состояния, которые грозят проблемами с сердцем, со зрением, ухудшением работы почек, нервной системы и даже развитием онкологии. А еда — это мощный инструмент для контроля уровня сахара в крови или глюкозы. Здоровый выбор позволит избежать преддиабета или снизить шансы его перехода к диабету второго типа, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на американских экспертов в области здравоохранения. Поэтому людям из группы риска важно соблюдать рекомендации о том, как сохранять здоровье и держать сахар под контролем.Выбирайте правильные углеводыБольные диабетом боятся углеводов и стараются полностью исключить их из рациона. Однако не все углеводы одинаковы, отмечает диетолог Лиза Джонс. Эксперт много лет консультирует клиентов с этим заболеванием.Согласно исследованиям, рафинированная мука, картофель и продукты с большим количеством добавленного сахара могут быстро повысить уровень глюкозы в крови и увеличивают риск развития диабета.Но есть овощи, фрукты, бобы и цельные зерна, содержащие полезные углеводы и клетчатку, которая замедляет рост уровня сахара в крови после еды. Резкого скачка не происходит, а значит, нет нагрузки на поджелудочную железу. Эти продукты содержат флавоноиды и другие полифенольные соединения, которые также снижают чувствительность к инсулину.Сбросьте немного весаЛишние килограммы повышают риск развития диабета, так как жир в мышечных клетках затрудняет усвоение сахара в крови. По словам доктора Джонс, даже небольшое снижение веса имеет значение. Уменьшение массы тела всего на 5–7 процентов уже понижает риск развития диабета, гласят данные исследования.Ешьте полезные жирыДиетолог советует заменить в рационе насыщенные жиры, такие как сливочное масло и жирное красное мясо, ненасыщенными — они содержатся в растительных маслах, авокадо, орехах и рыбе.Будьте осторожны с добавкамиВлиять на развитие диабета могут также пищевые добавки. К ним относятся корица, горькая дыня, пажитник и магний. Производители часто пишут на упаковках, что БАДы поддерживают здоровый уровень сахара в крови или являются натуральным средством от диабета. Однако научных доказательств этому нет, отмечают в Национальном институте здравоохранения.Диетолог Джонс советует получать эти вещества в первую очередь из еды. Например, добавлять корицу в кофе или фруктовый салат. И обязательно нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо БАДы.Откажитесь от диабетических снековХотя продукты, призванные снизить уровень сахара в крови, могут помочь, обычно они имеют не очень полезный состав. Туда входят экстракты или изоляты белка, множество добавок и заменителей сахара.Понизить уровень глюкозы поможет полезный перекус цельнозерновыми продуктами, богатыми питательными веществами. Это может быть коктейль из йогурта с добавлением фруктов, авокадо и шпината. Также идеально подойдут для быстрого прилива энергии горсть орехов, немного йогурта с ягодами или морковь с арахисовым маслом.