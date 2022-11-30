Мойдодыра на них нет: урологи назвали 10 правил гигиены мужчин, которые редко кто соблюдает

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Принять утром душ, умыться и почистить зубы — этого недостаточно, чтобы поддержать мужское здоровье. Есть целый ряд дополнительных правил, которых стоит придерживаться сильному полу.Урологи отмечают — даже с развитием информационных технологий и доступностью информации о профилактике различных болезней, проблем в интимной мужской сфере меньше не стало. К сожалению, многие мужчины пренебрегают правилами интимной гигиены, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем организма в целом.Врачи-урологи перечислили основные гигиенические нормы, которые следует соблюдать мужчинам с малых лет для поддержания чистоты и предотвращения воспалительных процессов.Ежедневно подмывайтесьСоблюдение этого правила станет залогом в профилактике инфекционно-воспалительных заболеваний, а также предотвратит развитие опрелостей и синехий — слипания головки полового члена с кожей крайней плоти. Для мытья области паха и яичек можно использовать обычный гель для душа или мыло. А вот сам пенис лучше промывать просто теплой водой или специальным мылом для интимной гигиены: оно обладает более мягким составом и не будет раздражать чувствительную кожу органа.Важно хорошо вымыть не только основание члена, но и его головку — под крайней плотью. Здесь собирается смегма — естественная смазка, которая вырабатывается для увлажнения пениса. Слишком большое скопление жидкости может стать благодатной средой для распространения бактерий, а также даст неприятный запах.Принимайте душ правильноДо и после полового акта необходимо принимать душ, тщательно промывая половой член. В противном случае возможно попадание инфекции в мочеиспускательный канал. Важно упомянуть о том, как именно лучше это делать: вначале вымойте всю паховую область, затем, отодвинув крайнюю плоть, промойте головку члена. Для этого лучше приобрести специальный гель для интимной гигиены.Рекомендовано подмываться после каждого похода в туалет. Моча или каловые массы, оставшиеся в паховой области, приводят к резкому неприятному запаху и воспалительным процессам.Брейте волосы на лобке и в подмышкахК сожалению, многие мужчины не считают нужным сбривать волосы ни под мышками, ни в области паха. Между тем «джунгли» в этих зонах — вопрос не эстетики, а заботы о здоровье. Слишком длинные волосы повышают риски развития контагиозного моллюска и других вирусных кожных заболеваний.Они также стимулируют потоотделение, «перегревают» яички и провоцируют возникновение неприятного запаха. Кроме того, обильный волосяной покров хуже поддается промыванию. Так что волосы под мышками и в интимной зоне следует обязательно или периодически подбривать или хотя бы аккуратно и коротко подстригать.Мойте головуМужской уход за волосами подразумевает ежедневное расчесывание и своевременное мытье. Мыть голову следует по мере ее загрязнения. Как правило, это зависит от типа кожи головы: чем она жирнее, тем активнее вырабатывается себум — кожное сало, и тем чаще требуется мытье.Иногда мужчины стараются мыть головы пореже и считают, что так они «приучат» волосы дольше оставаться чистыми. Однако изменить тип кожи или замедлить работу сальных желез это никак не поможет. Единственным результатом таких экспериментов станет сальная неухоженная шевелюра.Регулярно стригите ногти«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — эта цитата из «Евгения Онегина» давно стала крылатой. Для мужчины аккуратные и ухоженные руки являются своеобразным символом здоровья и успешности. Стричь и подпиливать ногти специальной пилкой следует раз в неделю. Помимо этого, важно своевременно подрезать излишки кутикулы — участка кожи у основания ногтевой пластины и аккуратно удалять заусенцы.Мойте руки перед и после посещения туалетаО необходимости мытья рук после посещения туалета известно всем. Однако не менее важно выполнять эту процедуру и до посещения уборной. Прикосновения грязных рук к половым органам может быть крайне опасно. Это прямой путь к заражению различными бактериальными, вирусными и паразитарными инфекциями.Регулярно посещайте урологаСтанислав Сосновский добавляет: после 25 лет, а лучше и с более раннего возраста ежегодно проходите осмотр врача-уролога. Часто мужчины и думать боятся, что «там» могут возникнуть какие-то проблемы, из-за этого они пренебрегают регулярными визитами к специалисту. Между тем своевременная диагностика — единственный способ обнаружить заболевания простаты и репродуктивных органов на ранних стадиях, когда их можно вылечить с минимальными последствиями для организма.Следите за любыми изменениямиВовремя замечайте негативные изменения. «Тревожными звоночками» могут быть: ослабление эрекции, раннее наступление эякуляции, уменьшение либидо, неприятные ощущения и/или воспаление в паховой области. При любых признаках дискомфорта обращайтесь к врачу незамедлительно!Правильное бельеПравильно выбирайте нижнее белье: оно должно быть изготовлено исключительно из натуральных материалов и хорошо подходить вам по размеру. Менять трусы необходимо каждый день.Если душ и ванна — вода только теплаяИзбегайте слишком горячего душа или приема ванны: это негативно сказывается на репродуктивной функции.