Врач Мухаметов: желтизна кожи и белков может оказаться смертельно опасным симптомом

Хирург Ильдус Мухаметов заявил, что пожелтение глазных белков и кожи у человека может указывать на смертельно опасное заболевание.Врач Мухаметов посоветовал никогда не игнорировать данный симптом.«Если он сочетается с общим недомоганием, усталостью, болями в правом подреберье, то высока вероятность, что так проявляется механическая желтуха», - объяснил специалист в интервью «Ленте.ру», подчеркнув ее опасность для взрослых людей.Медик уточнил, что желтизна кожи и белков возникает вследствие переизбытка билирубина – вещества, образующееся при распаде эритроцитов. Если этих отработанных кровяных клеток оказывается слишком много, процесс их выведения печенью притормаживается, что повышает уровень билирубина.По словам Мухаметова, желтизна кожи и белков может оказаться симптомом опасных (в том числе смертельно опасных) патологий. В частности, указывать на рак печени.«Заболевание поджелудочной железы, воспаление желчевыводящих путей, а также опухоли, в том числе злокачественные», - сказал об этом врач-хирург.Мухаметов отметил, что желтуха в случае перечисленных болезней сочетается с другими симптомами, такими как потемневшая моча, кожный зуд, низкое артериальное давление, тошнота, повышение температуры, привкус горечи, светлый стул.