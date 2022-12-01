На пороге эпидемии: даже не думайте пить жаропонижающие, если грипп протекает именно так

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Эксперты предупреждали, что в этом году в Южном полушарии грипп вел себя достаточно дерзко. И что надо готовиться к тому, что он обязательно будет активничать и у нас. Сейчас еженедельно фиксируют уже десятки заболевших.Болеют «пачками»О первом зарегистрированном в этом сезоне случае гриппа Роспотребнадзор сообщал еще в середине октября — да и то он был завозным. Сейчас только официально фиксируют десятки случаев за неделю.И действительно, куда ни посмотришь, люди начали массово болеть. Это заметно и по друзьям-знакомым, и по родительским чатам, и по телеграм-каналам врачей. Чем именно болеют — не всегда понятно, потому что для этого надо сдавать лабораторные тесты. А сдают их единицы, и то в основном только на коронавирус. Из устных жалоб заболевших — мучают температура, кашель, насморк и далее по списку респираторных инфекций.Как сообщали в петербургском Роспотребнадзоре, за неделю с 14 по 20 ноября общий показатель заболеваемости ОРВИ в городе увеличился на 2,9 процента. Причем в структуре положительных находок преобладали респираторные вирусы — в частности, бокавирус, риновирусы, парагрипп, метапневмовирусы.«Свиной» грипп обгоняет собратьевНо болеют не только ОРВИ. Заболеваемость гриппом тоже реально выросла. Об этом можно судить по мониторингу НИИ гриппа им. Смородинцева, который регулярно выкладывает обзоры на своем сайте. Так, по данным института, еще в середине месяца, с 14 по 20 ноября, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по стране заметно подрос, превысив еженедельный эпидпорог на 26,1 процента. В 25 городах, включая Москву, эпидпороги заболеваемости были превышены на 20 процентов и более.Также сообщается, что за эту неделю при исследовании материалов от 3 620 больных гриппом и ОРВИ в 45 городах было зарегистрировано 105 случаев гриппа — их определили лабораторными методами. Из них:90 случаев гриппа A(H1N1)pdm09 в 19 городах, в том числе 17 — в Москве и 9 — в Петербурге;2 случая гриппа A(H3N2);13 случаев гриппа B, в том числе 3 — в Петербурге.— Частота диагностирования ОРВИ негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, коронавирусная, бокавирусная, метапневмовирусная и риновирусная инфекция) составила по результатам ПЦР 20,5 процента, по результатам ИФА (парагрипп, аденовирусная и респираторно-синцитиальная инфекция) — 18,3 процента, — уточнили в НИИ гриппа (неделей ранее было 27,8 и 15,4 процента соответственно).5 неочевидных фактов о гриппеВ преддверии сезона гриппа о них рассказали в Роспотребнадзоре.1. Гриппа без высокой температуры не бываетЭто миф. Отличительным признаком гриппа считается высокая температура 38,5–39 градусов, а иногда и выше с первых часов болезни. Но у некоторых людей грипп может протекать с субфебрильной — 37,1–37,9 градусов — или даже с нормальной температурой тела.2. При гриппе не бывает сильного насморкаЭто миф. В первые дни болезни часто отмечается заложенность носа, что связано с отеком зараженных тканей. Появление после третьего дня болезни классического насморка с выделениями из носа, как правило, связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.3. Вирус гриппа не боится морозаЭто правда. При температуре около нуля градусов вирус может сохраняться до месяца, а при более низких температурах — еще дольше. Зато обычное мыло убивает вирус, также действуют на него ультрафиолетовый свет и температура выше 60 градусов.4. Таблетки от температуры помогают гриппу распространяться по организмуЭто правда. Нормальная или слегка повышенная температура тела — благоприятная среда для вируса. При плохом, но терпимом самочувствии принимать жаропонижающие сразу не стоит — делать это взрослым рекомендуется только при температуре выше 38 градусов, а детям — выше 38–39 градусов.5. Лучшее средство от гриппа для младенца — грудное молокоЭто правда. Если кормящая мама заболела гриппом, младенца советуют не отлучать от груди. Материнское молоко считается лучшей профилактикой заболевания и, в случае развития симптомов, необходимым компонентом лечения для малыша. Дело в том, что при тесном контакте матери с ребенком передача вируса происходит воздушно-капельным путем еще раньше, то есть в инкубационном периоде. При этом во время кормления антитела из материнского молока передаются ребенку.