Врач: заложенный нос возникает не только из-за ОРВИ

Стойкую заложенность носа нужно обязательно обследовать, так как ее причинами могут быть опасные нарушения, сообщил ЛОР-врач Арслан Келеметов.В интервью врача-отоларинголога Арслана Келеметова прозвучало предупреждение о том, что проблему постоянно заложенного носа не всегда обусловливают ОРВИ или какие-то другие инфекционные заболевания дыхательных путей. В частности, многие случаи нарушенного носового дыхания связаны с искривлением перегородки, отметил специалист. Самостоятельно определить такое нарушение невозможно, для этого необходимо проведение риноскопии.Еще одна причина заложенного носа, не связанная с ОРВИ, – появление в его пазухах кист. В их случае человек также жалуется на головную боль, болезненность в лице.Помимо кист, в носовых пазухах могут возникать другие образования – например, полипы, аденоидные вегетации. Все это тоже создает проблемы с нормальным дыханием носом. Вдобавок, сообщил медик, в пазухи носа нередко попадают инородные тела (в том числе после посещений стоматологов), или в них проникают корни зубов.Келеметов подчеркнул, что с заложенным носом без признаков ОРВИ или с затянувшейся заложенностью носа нужно обращаться к специалистам, поскольку имеются заболевания с подобным симптомом, выявить которые позволяют только специальные исследования.«При этом можно обнаружить такие проблемы, как аденоидные вегетации – разрастание глоточной миндалины, гипертрофия носовых раковин полости носа, аномалия развития в виду дополнительного соустья гайморовой пазухи», – сообщил врач, беседуя с «Газетой.Ru».