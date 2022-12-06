3 вида рака, которые могут появиться из-за плохой гигиены

Наши привычки и образ жизни способны повлиять на развитие опасных заболеваний, в том числе и онкологии, говорят врачи. И если не уделять должное внимание гигиене, то последствия могут быть очень опасными.Гигиенические процедуры — традиционные ритуалы, которые надо соблюдать несколько раз в день. Например, если речь идет о чистке зубов, мытье рук, умывании лица и шеи.Что касается мытья тела, то здесь уже вопрос спорный: большинство из нас привыкли принимать душ каждый вечер (или утро), хотя наша кожа голосует за более редкое мытье — дерматологи советуют намыливать себя гелем для душа и тереть мочалкой хотя бы через день. Голову мыть нужно еще реже: 2–3 раза в неделю, а если волосы становятся жирными, то спасти может сухой шампунь.Конечно, другое дело — это интимная гигиена. Тут уже никто не спорит, что подмывания теплой водой — это ежедневный ритуал. Если у женщины период месячных, то мыться лучше 2–3 раза в день.Несоблюдение этих правил может привести к различных заболеванием, говорят врачи. И дело не только в акне, дерматитах и кариесе. Так, по мнению ученых, плохая интимная гигиена — верный союзник онкологии, пишет британское издание Express.Рак полости ртаЕще несколько лет назад Индийский журнал хирургической онкологии писал, что плохая гигиена зубов и десен тесно связана с раком полости рта. «Подогревают» заболевание также курение и алкоголь.Коварство этой патологии в том, что она начинает заметно проявлять себя уже на поздних стадиях, когда помочь человеку гораздо труднее. У мужчин рак ротовой полости развивается в два раза чаще, чем у женщин.Чаще всего с этой болезнью сталкиваются мужчины старше 40 лет.Диагностировать болезнь можно в кабинете у стоматолога. Именно поэтому так важно регулярно посещать этого врача — даже если кажется, что никаких причин для жалоб нет.Есть несколько самых распространенных симптомов рака полости рта. Это:болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель;уплотнения во рту;уплотнения в лимфатических узлах;изменения голоса или проблемы с речью;непреднамеренная потеря веса;кровотечение;один или несколько зубов расшатываются без видимой причины;трудно двигать челюстью;красные или белые пятна на слизистой оболочке рта.Рак шейки маткиВ начале 2022 года в научном издании «Журнал исследования и терапии рака» вышла статья, посвященная раку шейки матки. Ученые провели исследование, в котором пришли к выводу: несоблюдение правил интимной гигиены — особенно в период менструаций, — может привести к развитию онкологии.Особенно опасно, когда женщины пытаются экономить на средствах личной гигиены: долго не меняют прокладку или тампон (делать это надо каждые 3–4 часа) или же вообще используют самодельные тканевые прокладки. Это в разы увеличивает риск возникновения опасной инфекции, которая без труда проникает в организм.Длительное время рак шейки матки женщину никак не беспокоит! В этом и заключается его опасность, рассказывала Мария Собивчак. Симптомы появляются поздно, когда для лечения остается не так много возможностей. Поэтому так важны профилактические осмотры.Наиболее часто выявляются следующие симптомы рака шейки матки:контактные кровянистые выделения — то есть кровянистые выделения после полового акта;межменструальные кровянистые выделения;боли внизу живота (при поздних стадиях рака шейки матки).Рак полового членаЭто редкий тип рака. У мужчины в организме появляется агрессивная опухоль, которая поражает ткани пениса, чаще крайнюю плоть или головку органа. Новообразование в основном возникает у мужчин в возрасте старше 60 лет. Болезнь протекает агрессивно: у трети пациентов метастазы обнаруживаются уже на первой стадии онкопроцесса.Так, если мужчина не соблюдает правила личной гигиены, то это приводит к скоплению под листком крайней плоти препуциальной смазки (смегмы) и слущенных клеток. Начинается раздражение, воспаление. Все может закончиться онкологическим процессом.Симптомы рака полового члена:появление на органе язвочек, бляшек, узелков, бородавок, грибовидного разрастания;боль при мочеиспускании;отечность;болезненность увеличенных паховых лимфоузлов;потеря веса;сильная слабость и усталость.Все, что связано с интимной частью нашей жизни, — деликатно, многие стесняются идти к врачу «особого» профиля. Особенно когда дело касается мужчин. Однако регулярные осмотры у уролога необходимы, особенно после 40 лет. Ведь своевременная диагностика — единственный способ обнаружить заболевания простаты и репродуктивных органов на ранних стадиях, когда их можно вылечить с минимальными последствиями для организма.