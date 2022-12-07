Врач-онколог назвал самыми опасными признаки рака из интернета

По словам онколога Владимира Полянского, определять, какие признаки являются раковыми, должен только врач.

Онколог Полянский поделился мнением о том, какие признаки рака он считает самыми опасными.
«Самые опасные симптомы рака – это признаки, перечисленные в интернет-статьях никому не известных специалистов», - сказал он.

Полянский подчеркнул, что рак является очень сложным и непредсказуемым заболевание. Его диагностика – это задача для высококлассного профессионала, дал понять онколог. Он отметил, что в разных статьях признаками рака могут называться головная боль, головокружение, тошнота. Но эти проблемы могут носить случайный характер, без малейшей связи с онкологическим заболеванием.

Онколог добавил, что определенную часть пациентов составляют перепуганные люди, которые находят у себя якобы рак.
«Если есть подозрения - проверьтесь в больнице, не шутите и не тратьте время медиков», - дал совет специалист.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь