Врач-онколог назвал самыми опасными признаки рака из интернета
Онколог Полянский поделился мнением о том, какие признаки рака он считает самыми опасными.
«Самые опасные симптомы рака – это признаки, перечисленные в интернет-статьях никому не известных специалистов», - сказал он.
Полянский подчеркнул, что рак является очень сложным и непредсказуемым заболевание. Его диагностика – это задача для высококлассного профессионала, дал понять онколог. Он отметил, что в разных статьях признаками рака могут называться головная боль, головокружение, тошнота. Но эти проблемы могут носить случайный характер, без малейшей связи с онкологическим заболеванием.
Онколог добавил, что определенную часть пациентов составляют перепуганные люди, которые находят у себя якобы рак.
«Если есть подозрения - проверьтесь в больнице, не шутите и не тратьте время медиков», - дал совет специалист.
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