Врач-онколог назвал самыми опасными признаки рака из интернета

По словам онколога Владимира Полянского, определять, какие признаки являются раковыми, должен только врач.Онколог Полянский поделился мнением о том, какие признаки рака он считает самыми опасными.«Самые опасные симптомы рака – это признаки, перечисленные в интернет-статьях никому не известных специалистов», - сказал он.Полянский подчеркнул, что рак является очень сложным и непредсказуемым заболевание. Его диагностика – это задача для высококлассного профессионала, дал понять онколог. Он отметил, что в разных статьях признаками рака могут называться головная боль, головокружение, тошнота. Но эти проблемы могут носить случайный характер, без малейшей связи с онкологическим заболеванием.Онколог добавил, что определенную часть пациентов составляют перепуганные люди, которые находят у себя якобы рак.«Если есть подозрения - проверьтесь в больнице, не шутите и не тратьте время медиков», - дал совет специалист.