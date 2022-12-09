Эпидемия надвигается на регионы России: Как отличить свиной грипп от COVID-19, а заодно обезопасить себя
Специалист отмечает, что отличить грипп А от COVID-19 можно при помощи молекулярно-биологической, клинической и эпидемиологической диагностики. Такие исследования проводят специализированные медицинские центры.
Однако куда более важным моментом являются простые правила, которые помогут обезопасить себя от заболевания. Викулов отмечает, что ношение масок и регулярное мытье рук являются надежными средствами. Но если вирус все же добрался до организма, то не стоит заниматься самолечением.
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