Эпидемия надвигается на регионы России: Как отличить свиной грипп от COVID-19, а заодно обезопасить себя

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

С приходом холодной поры в России участились случаи заболевания гриппом А или, как его прозвали, свиным гриппом. Сегодня случаи заболевания были зафиксированы уже в 74 субъектах страны. В беседе с журналистами «Народные Новости» врач-иммунолог Георгий Викулов рассказал, как обезопасить себя от гриппа А и отличить его от COVID-19.Специалист отмечает, что отличить грипп А от COVID-19 можно при помощи молекулярно-биологической, клинической и эпидемиологической диагностики. Такие исследования проводят специализированные медицинские центры.Однако куда более важным моментом являются простые правила, которые помогут обезопасить себя от заболевания. Викулов отмечает, что ношение масок и регулярное мытье рук являются надежными средствами. Но если вирус все же добрался до организма, то не стоит заниматься самолечением.