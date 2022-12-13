Врач Болибок назвал температуру отличием гриппа от коронавируса
Медик назвал в интервью отличием гриппа от коронавируса температуру тела у заболевшего: по тому, как быстро она поднимается, и насколько высокой становится, можно достаточно точно определить инфекцию, возникшую у человека. Гриппу свойственно бурное, резкое начало с ярко выраженными симптомами интоксикации. За непродолжительное время, прошедшее после первых ощущений недомогания, температуре тела может вырасти до 39 градусов и выше.
Коронавирус в той форме, в какой он циркулирует сейчас, не вызывает столь сильного жара.
«Коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры», - сказал Болибок, беседуя с НСН.
Помимо значительного повышения температуры отличительными характеристиками гриппа Владимир Болибок назвал головную боль, ломоту в мышцах и суставах – эти симптомы также бывают очень сильными, возникая вследствие происходящей при гриппе интоксикации организма.
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