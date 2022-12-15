Гинекологи объяснили, зачем пить кофе после беременности

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Гинекологи из Национального университета Сингапура установили, что употребление кофе после беременности снижает риск развития диабета II типа у женщин с гестационным диабетом, который возникает у женщина на фоне вынашивания ребенка.Результаты работы опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.Гестационный сахарный диабет — заболевание, характеризующееся гипергликемией (повышением уровня глюкозы крови), которое впервые было выявлено во время беременности. Чаще всего у женщины гликемия нормализуется после родов, но сохраняется высокий риск развития сахарного диабета в последующие беременности и в будущем.Гестационный сахарный диабет при беременности – достаточно распространенное заболевание в России и мире в целом. Исследователи наблюдали за более чем 4500 участницами, у которых в анамнезе был гестационный диабет, на протяжении более 25 лет.У женщин, которые пили кофе, риск развития диабета II типа был ниже по сравнению с теми женщинами, которые его не пили или выбирали напиток без кофеина. У тех, кто пил одну чашку кофе с кофеином или меньше, риск был меньше на 10%, 2-3 чашки снижали риск на 17%, а 4 и более чашек – на 53%.