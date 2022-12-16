Резкий подъем тела может вызвать ухудшение самочувствия из-за существенного изменения артериального давления.Терапевт Татьяна Романенко объяснила в интервью, чем опасен резкий подъем с постели после пробуждения.«При резком подъеме с кровати у человека моментально изменяется артериальное давление, что может привести к ухудшению самочувствия», - отметила врач, беседуя с «Москвой 24».Специалист добавила, что в этом случае возникает гипотония, и в связи с падением давления в головной мозг перестает поступать достаточный объем крови, кислорода. У человека может случиться обморочное состояние.«Сначала необходимо опустить ноги, затем немного посидеть на кровати и только после этого встать», - поделилась рекомендацией Татьяна Романенко.