Чем опасен резкий подъем с постели после пробуждения
Терапевт Татьяна Романенко объяснила в интервью, чем опасен резкий подъем с постели после пробуждения.
«При резком подъеме с кровати у человека моментально изменяется артериальное давление, что может привести к ухудшению самочувствия», - отметила врач, беседуя с «Москвой 24».
Специалист добавила, что в этом случае возникает гипотония, и в связи с падением давления в головной мозг перестает поступать достаточный объем крови, кислорода. У человека может случиться обморочное состояние.
«Сначала необходимо опустить ноги, затем немного посидеть на кровати и только после этого встать», - поделилась рекомендацией Татьяна Романенко.
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