Чтобы улыбка сверкала, как в рекламе: как правильно чистить зубы?

Каждый из нас хочет иметь красивые зубы и красиво улыбаться. А знаете ли вы, что больше половины людей не умеют чистить зубы? Иногда люди их не чистят вообще, а даже если они чистят их дважды в день, и самой разрекламированной зубной пастой, то делают это неправильно.Разбираемся, какую щётку лучше выбрать — обычную или электрическую. Зачем нужны зубная нить, ополаскиватель и ирригатор. И как правильно чистить зубы, чтобы защитить их от кариеса.Когда нужно чистить зубыЧистить зубы рекомендуют дважды в день — утром и вечером. Обычно этого достаточно, чтобы поддерживать здоровье зубов и дёсен.Вечером всё просто — зубы чистят перед тем, как лечь в кровать. А утром возникает вопрос: что лучше — чистить зубы до или после завтрака. У стоматологов нет точного ответа. Чистка до завтрака убирает скопившиеся за ночь бактерии. Если этого не сделать, они будут размножаться во время еды и портить эмаль. С другой стороны, обычно люди завтракают довольно быстро, и бактерии не успевают нанести значительный вред. Если чистить зубы после завтрака, то это уберёт частички еды и освежит дыхание. Паста дольше останется на зубах, и действующие вещества будут работать лучше. Но в таком случае про утреннюю чистку зубов легче забыть, особенно если вы собираетесь в спешке. В общем, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Можно выбрать тот, что больше подходит.Если хочется, чистить зубы можно и чаще. Например, после каждого приёма пищи. Однако нужно подождать, чтобы после еды прошло хотя бы полчаса. Это особенно важно, если вы ели или пили что-то с содержанием кислоты. Например, кофе или апельсиновый сок. Такие продукты делают эмаль более хрупкой. Ей нужно время, чтобы восстановить естественную защиту.Как выбрать зубную щётку и правильно ухаживать за нейЧистить зубы можно любой щёткой, которая кажется удобной. Большинству людей подходят щётки с небольшой обтекаемой головкой. Щетинки лучше выбирать мягкие или средней жёсткости. Они эффективно счищают налёт, не травмируя дёсны и эмаль.Неважно, электрической или обычной будет ваша щётка. По мнению специалистов Американской стоматологической ассоциации, они одинаково хорошо удаляют налёт при правильной технике чистки.У каждой щётки свои преимущества и недостатки:Обычные щётки дешевле стоят. Их можно купить почти в любом супермаркете. Ими удобно пользоваться в поездках, потому что не нужно искать розетку или сменные батарейки.Электрические щётки помогают сконцентрироваться на процессе и чистить зубы более эффективно. Они подходят людям с ограниченной подвижностью и часто нравятся детям. Плюс они более экологичны по сравнению с обычными щётками, потому что менять нужно только небольшую насадку.Специалисты Американской стоматологической ассоциации рекомендуют менять зубную щётку каждые три — четыре месяца или чаще, если её щетинки износились. После чистки щётку нужно тщательно ополаскивать от остатков пасты и зубного налёта. Хранить щётку нужно в вертикальном положении щетиной вверх, чтобы она успевала просохнуть между чистками. Её можно дезинфицировать помощью ополаскивателя для рта или трёхпроцентного раствора перекиси водорода.Как выбрать зубную пастуСпециалисты рекомендуют чистить зубы фторированными зубными пастами, потому что они защищают зубы от кариеса. Содержание фтора обычно указывают на упаковке. Для взрослых показатель должен быть не менее 1350 pmm, а для детей достаточно 1000 ppm. В некоторый регионах нашей страны повышено содержание фтора в воде. Жителям таких регионов рекомендуют выбирать для детей пасту без фтора. Иначе на эмали могут появиться жёлтые, белые или коричневые пятна.Как правильно чистить зубыОполосните зубы водой.На зубную щётку выдавите шарик зубной пасты размером с горошину.Держа щётку под углом 45 градусов, круговыми движениями почистите внешнюю поверхность зубов.Круговыми движениями почистите жевательную поверхность зубов.Выметающими движениями снизу вверх почистите внутреннюю поверхность зубов.Разверните щётку так, чтобы щетинки проходили между передними зубами, и почистите межзубное пространство.Мягкими аккуратными движениями почистите язык.Выплюньте остатки пасты.Не полощите рот водой сразу, чтобы паста успела подействовать. Подождите хотя бы несколько минут. Лучше не есть и не пить после чистки в течение получаса.Чтобы удалить весь налёт, нужно чистить зубы не менее двух минут. В электрические щётки часто встраивают таймер, который помогает следить за временем. Если таймера нет, можно поставить в ванной песочные часы или скачать специальное приложение на телефон.Что ещё может пригодитьсяЗубная нитьВ межзубных пространствах часто застревает еда и образовывается налёт. Это может вызывать неприятный запах изо рта и провоцировать развитие кариеса. Зубная нить — простой и эффективный способ очистить межзубные пространства. Стоматологи из Великобритании рекомендуют включать её в ежедневную рутину с двенадцати лет.Использовать зубную нить нужно до чистки зубов щёткой хотя бы один раз в день. Для чистки возьмите примерно 40 сантиметров нити. Натяните между пальцами отрезок в три — четыре сантиметра. Протяните нить между зубов и несколько раз проведите ей вверх-вниз. Затем зажмите между пальцами чистый отрезок и повторите процедуру со следующими зубами.ИрригаторСпециальный прибор чистит зубы с помощью пульсирующей струи воды. Он не заменяет обычную чистку зубов, но помогает ухаживать за полостью рта тщательнее. Ирригатор советуют тем, у кого установлены брекеты, коронки или импланты. В других случаях его можно использовать по желанию как дополнительный уход.Следует обрабатывать зубы ирригатором до чистки щёткой. Налейте в резервуар прибора чистую тёплую воду. Подберите комфортный напор. Болезненных ощущений быть не должно. Держите насадку так, чтобы вода била под прямым углом. Аккуратно обработайте линию вдоль дёсен и межзубные пространства. Во время процедуры бывает много брызг, поэтому лучше наклониться над раковиной.Ополаскиватель для полости ртаЭто необязательное средство, и оно не может заменить зубную щётку и нить. В зависимости от входящих в состав действующих веществ, ополаскиватель может убрать неприятный запах, укрепить эмаль, снять воспаление дёсен. Чтобы средство работало, важно использовать его строго по инструкции на упаковке.Английские стоматологи не советуют полоскать рот сразу после чистки зубов — так паста не успевает подействовать. Перед использованием ополаскивателя нужно подождать 20–30 минут. Также можно чистить зубы утром и вечером, а полоскать рот специальным средством после обеда.