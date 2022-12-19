Кардиолог Чернядьева объяснила, когда одышка не связана с лишним весом
Учащенное дыхание после физической активности проходит через несколько минут после ее завершения. Однако одышка может быть симптомом пневмонии или даже инсульта, предупредила специалист.
Возникновение заболеваний сердца, проявление аллергии, нервно-психическое расстройство иногда сопровождаются одышкой. Медик подчеркнула: если симптом сочетается с критическим подъемом температуры тела, необходимо сделать КТ легких и прийти на консультацию к врачу.
Анемия тоже может быть причиной одышки. В таком случае нехватка гемоглобина, который переносит кислород, компенсируется высокой частотой сердцебиения и дыхания.
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