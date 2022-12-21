Что такое кандидоз и как его лечат

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Это не только молочница у женщин.Кандидоз — это грибковая инфекция, которую вызывает чрезмерный рост дрожжеподобных грибков Candida, чаще albicans. Эти микроорганизмы в норме живут у человека на коже, во влагалище и во рту в небольших количествах. Обычно полезная часть микробиоты сдерживает рост кандиды, но если равновесие нарушается, то развивается инфекция.У кого чаще встречается кандидозБаланс микроорганизмов обычно нарушается под действием провоцирующих факторов. К ним относятся:приём антибиотиков и других лекарств, подавляющих рост полезных бактерий;лечение стероидами и другими препаратами, подавляющими иммунитет;неконтролируемый диабет;заражение вирусом иммунодефицита человека;рак и лечение от него;другие заболевания, которые подавляют иммунитет;становление иммунной системы у новорождённых;приём средств, у которых среди побочных эффектов есть сухость во рту, например таких, как антигистаминные;нарушения гормонального фона, например при беременности;приём комбинированных оральных контрацептивов, которые также вмешиваются в гормональное равновесие;стресс;рацион с высоким содержанием рафинированных углеводов (белой муки, обработанных круп), сахара и дрожжей.Из?за действия триггеров дрожжей становится слишком много, поэтому появятся симптомы инфекции. Признаки будут различаться в зависимости от места, где грибов стало много.Какой бывает кандидозПоскольку кандиды живут в разных частях тела, то и заболевания они вызывают разные.Урогенитальный кандидозЭтот вид грибковой инфекции встречается чаще всего. Считается, что 70–75% женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются с вагинальным кандидозом, который в быту называют молочницей. Инфекция затрагивает вульву, или наружные половые органы, и влагалище. Это проявляется такими симптомами:обильные густые белые выделения из влагалища, похожие на свернувшееся молоко или творог;обильные водянистые выделения;зуд и жжение, особенно во время секса и при мочеиспускании;покраснение и припухлость вульвы, иногда сыпь.У мужчин высыпания появляются реже и затрагивают головку члена и крайнюю плоть. Из?за этого могут появиться такие признаки:раздражение, жжение и покраснение вокруг головки полового члена и под крайней плотью;белые творожистые выделения из уретры;неприятный запах члена;трудности с оттягиванием крайней плоти.Кандидоз ртаЕго тоже иногда называют молочницей. Кандидоз рта обычно бывает у новорождённых, потому что их иммунная система впервые сталкивается с микроорганизмами и ещё не может полноценно защититься от низ, и у людей с иммунодефицитом. Тогда во рту появляются белые пятна или налёт. Если его снять, то под ним могут быть язвочки. Эти очаги болят и мешают есть.Кандидоз кожиОбычно он возникает в складках или на трущихся поверхностях: в межпальцевых промежутках, в подмышечных, анальных, паховых складках, под грудью или под животом у тучных людей, под памперсами у младенцев. Там появляются сыпь и натёртости. Обычно кроме снижения иммунитета виноваты жаркая погода, плохая гигиена, тесная одежда.Также кандида поражает ногти и кожу вокруг них. Это случается после травм на маникюре или часто бывает у работников кухни, которые много времени контактируют с водой.Кишечный кандидозКандида может быть нормальной частью микробиоты. Но если страдает иммунитет или уже есть какие?то воспалительные заболевания в кишечнике, то дрожжей становится больше и они могут усугублять имеющиеся язвы или провоцировать появление новых. Симптомы будут похожи на другие заболевания кишечника. Например, бывают боль, понос, запор и другие.Кандидозная гранулёмаГранулёма — это название плотного очага хронического воспаления на коже или слизистых. Кандидозная гранулёма чрезвычайно редкое заболевание, которое появляется из?за хронического кандидоза, и его достаточно сложно вылечить.Кандидоз дыхательных путейОчень редко инфекция может проникать в дыхательные пути. Тогда развивается бронхолёгочный кандидоз. Его симптомы напоминают другие заболевания дыхательной системы. Возникают кашель, температура, боль в груди и тому подобное.Системный кандидозЭто очень серьёзная инфекция, которая бывает у людей с сильно нарушенным иммунитетом, например при прохождении химиотерапии. Обычно она развивается в больнице, когда у человека стоит венозный катетер или ему часто проводят внутривенные инъекции. Тогда грибы с кожи попадают в кровь и распространяются по внутренним органам, таким как мозг, сердце, кости и другим. В этом случае гибнут до четверти всех заболевших.Как лечат кандидозОбычно кандидоз лечится достаточно просто. Так как это грибок, то нужны противогрибковые препараты, например, на основе флуконазола. Они могут быть местными (в виде кремов, свечей и растворов) либо в таблетках. Чаще всего лечение длится недолго, а облегчение наступает буквально за несколько дней.Если кандидоз системный, то нужны более серьёзные лекарства, которые вводят прямо в вену, а лечение может длиться несколько недель или месяцев.Как предотвратить кандидозВероятность развития кандидоза можно уменьшить с помощью нескольких несложных правил:следите за уровнем стресса, помните, что при необходимости можно обратиться за помощью;старайтесь ограничить рафинированные углеводы и сладкое в рационе;контролируйте уровень сахара при диабете, вирусную нагрузку при ВИЧ и регулярно показывайтесь врачу, если проходите химиотерапию;если вам нужно постоянно принимать какие?либо медикаменты, поговорите с врачом, не могут ли они провоцировать кандидоз.