Диетолог эль-Фати рассказала, почему ромашка вредит женскому здоровью

Ромашка оказывает благотворное влияние на организм из-за высокого содержания питательных веществ. Однако в большом количестве ромашка может нанести вред.Люди, которые употребляют ромашку в качестве добавки, должны помнить, что у них может возникнуть аллергия на эстроген. В случае, если есть заболевания почек, перед началом приема ромашки необходимо получить консультацию у врача, рассказал специалист Sayidaty.Ромашка может спровоцировать появление тошноту, рвоту и боль. Помимо этого, ромашка является кроверазжижающим, поэтому ее нельзя употреблять вместе с антикоагулянтами.Стоит перестать пить чай с добавлением ромашки во время беременности, есть риск навредить ребенку. Также ромашка является аллергеном: из-за этого может появиться сыпь, покраснения или отеки.