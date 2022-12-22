Иммунолог Парецкая рассказала, как поднять температуру тела и когда это необходимо
Еще на заре медицины пиротерапию — лечение «жаром» или сознательное повышение температуры тела — применяли в попытках лечения психиатрических и неврологических пациентов. Первое лечение «огнем» описал отец медицины Гиппократ. Он заметил, что человек с эпилепсией, который болел малярией и высоко лихорадил, исцелился после инфекции и от приступов судорог.
Длительное время этот метод применяли, пока пиротерапия не завоевала себе нехорошую репутацию методики «карательной психиатрии». Но сегодня врачи и ученые периодически возвращаются к вопросу об использовании пирогенов — веществ, провоцирующих лихорадку. Зачем? На этот вопрос «Доктору Питеру» дала ответ врач иммунолог Елена Парецкая.
Этим лечили «французскую болезнь»
Аналогично описанному Гиппократом лечению эпилепсии, успешнее всего пиротерапию применяли при лечении сифилиса. Поскольку в Европе, а за ней и в России с 16-го века сифилис стал стремительно распространяться, давая серьезные осложнения в последних стадиях, искали препараты, которыми можно было его вылечить.
Поскольку в терминальных стадиях бледная трепонема поражала мозг и давала развитие прогрессирующего паралича, устранение бактерии могло помочь в облегчении. Пирогены повышают температуру тела до 38 градусов и более, а возбудитель сифилиса крайне не любит жару. Поэтому этот метод буквально «выпаривал» бактерии, показав эффективность. Конечно, сегодня и сифилис в такой стадии — крайняя редкость, и препараты в его лечении есть гораздо эффективнее.
Современное применение пирогенов
Пирогены сегодня вновь изучают, чтобы испытать их применение в разных сферах медицины. Объясняют это способностью организма в условиях лихорадки мобилизоваться, активизировать иммунные клетки и другие факторы иммунитета на борьбу с разными врагами.
Основная причина, когда у нас повышается температура, — это заражение различными инфекциями. Это подметили уже давно, и первыми пирогенами в истории медицины были возбудители малярии и возвратного тифа. Да, методика «жестковата», но практиковалась в позапрошлом и прошлом веках.
Вместо вирусов — препараты
Однако со временем стало понятно: заражать людей тяжелыми инфекциями, даже в попытках вылечить еще более тяжелые нервные болезни, неэтично и опасно. Ученые стали подробно изучать, что же провоцирует лихорадку при инфекционных болезнях. Так и были получены чистые пирогены — экстракты из бактерий. Они не приводят к инфекции, но провоцируют подъем температуры.
Эти лекарства одно время были очень популярны в медицине — пиротерапию пытались использовать в хирургии, гинекологии, фтизиатрии (лечение туберкулеза), терапии и иммунологии. Основное назначение — хронические, вялотекущие воспалительные процессы. Сегодня официально зарегистрирован как пирогенный только один препарат — «пирогенал». Ранее применяли два других, но их побочные действия свели на нет возможную пользу.
Официально не отменена, но врач не назначит
Если нужно поднять температуру тела, например при переохлаждении или на фоне проблем с иммунитетом, препараты для пиротерапии сейчас не назначат. Для этого есть более безопасные и подходящие способы. Официально применение пирогенов не отменено и не запрещено, но в клинических рекомендациях по лечению различных болезней этой методики не встретишь.
Дело в том, что лихорадочные реакции — это нагрузка на тело, не у всех подобное допустимо. Да и как отреагирует организм, иммунитет — предсказать сложно. Если нужно банально согреть человека при переохлаждении, подойдут одеяла, теплые ванны, прием согревающих жидкостей внутрь. В лечении иммунодефицитов используют различные лекарства, стимулирующие работу иммунитета.
Есть ли перспективы у пирогенов?
В психиатрии от подобного метода лечения отказались — есть более безопасные. Но в отношении влияния лихорадки на лечение разных болезней, включая хронические инфекции, интерес не утрачен. Если тело само не хочет бороться с возбудителем, не повышает в ответ на его присутствие температуру и не активирует иммунитет, возможно, с появлением новых пирогенов можно будет «подстегнуть» развитие болезни и вылечить ее.
Аналогично есть перспектива и в коррекции проблем иммунитета, если есть определенные дефекты и организм плохо справляется с вирусами и бактериями. Но, конечно, все это делается только после детальных обследований, оценки иммунного статуса и под контролем врача.
Можно ли «зажарить» рак?
Хотя для многих видов рака тепловые процедуры противопоказаны, они могут ускорить рост опухоли, но интерес к пиротерапии в онкологии есть. Поскольку за борьбу с опухолями тоже отвечает наш иммунитет, на фоне лихорадки ученые отмечали интересное явление — повышалось образование фактора некроза опухоли (ФНО), который помогает делать рак более чувствительным к химиотерапии и облучению.
Поэтому в научных лабораториях методику продолжают изучать. Возможно, она в будущем поможет нам лечить эффективнее.
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