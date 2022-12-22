Иммунолог Парецкая рассказала, как поднять температуру тела и когда это необходимо

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Мы привыкли к тому, что высокая температура опасна и ее нужно снижать. Но в медицине существуют препараты — пирогены, которые вызывают повышение температуры. Зачем же врачи это делают? Кому это показано?Еще на заре медицины пиротерапию — лечение «жаром» или сознательное повышение температуры тела — применяли в попытках лечения психиатрических и неврологических пациентов. Первое лечение «огнем» описал отец медицины Гиппократ. Он заметил, что человек с эпилепсией, который болел малярией и высоко лихорадил, исцелился после инфекции и от приступов судорог.Длительное время этот метод применяли, пока пиротерапия не завоевала себе нехорошую репутацию методики «карательной психиатрии». Но сегодня врачи и ученые периодически возвращаются к вопросу об использовании пирогенов — веществ, провоцирующих лихорадку. Зачем? На этот вопрос «Доктору Питеру» дала ответ врач иммунолог Елена Парецкая.Этим лечили «французскую болезнь»Аналогично описанному Гиппократом лечению эпилепсии, успешнее всего пиротерапию применяли при лечении сифилиса. Поскольку в Европе, а за ней и в России с 16-го века сифилис стал стремительно распространяться, давая серьезные осложнения в последних стадиях, искали препараты, которыми можно было его вылечить.Поскольку в терминальных стадиях бледная трепонема поражала мозг и давала развитие прогрессирующего паралича, устранение бактерии могло помочь в облегчении. Пирогены повышают температуру тела до 38 градусов и более, а возбудитель сифилиса крайне не любит жару. Поэтому этот метод буквально «выпаривал» бактерии, показав эффективность. Конечно, сегодня и сифилис в такой стадии — крайняя редкость, и препараты в его лечении есть гораздо эффективнее.Современное применение пирогеновПирогены сегодня вновь изучают, чтобы испытать их применение в разных сферах медицины. Объясняют это способностью организма в условиях лихорадки мобилизоваться, активизировать иммунные клетки и другие факторы иммунитета на борьбу с разными врагами.Основная причина, когда у нас повышается температура, — это заражение различными инфекциями. Это подметили уже давно, и первыми пирогенами в истории медицины были возбудители малярии и возвратного тифа. Да, методика «жестковата», но практиковалась в позапрошлом и прошлом веках.Вместо вирусов — препаратыОднако со временем стало понятно: заражать людей тяжелыми инфекциями, даже в попытках вылечить еще более тяжелые нервные болезни, неэтично и опасно. Ученые стали подробно изучать, что же провоцирует лихорадку при инфекционных болезнях. Так и были получены чистые пирогены — экстракты из бактерий. Они не приводят к инфекции, но провоцируют подъем температуры.Эти лекарства одно время были очень популярны в медицине — пиротерапию пытались использовать в хирургии, гинекологии, фтизиатрии (лечение туберкулеза), терапии и иммунологии. Основное назначение — хронические, вялотекущие воспалительные процессы. Сегодня официально зарегистрирован как пирогенный только один препарат — «пирогенал». Ранее применяли два других, но их побочные действия свели на нет возможную пользу.Официально не отменена, но врач не назначитЕсли нужно поднять температуру тела, например при переохлаждении или на фоне проблем с иммунитетом, препараты для пиротерапии сейчас не назначат. Для этого есть более безопасные и подходящие способы. Официально применение пирогенов не отменено и не запрещено, но в клинических рекомендациях по лечению различных болезней этой методики не встретишь.Дело в том, что лихорадочные реакции — это нагрузка на тело, не у всех подобное допустимо. Да и как отреагирует организм, иммунитет — предсказать сложно. Если нужно банально согреть человека при переохлаждении, подойдут одеяла, теплые ванны, прием согревающих жидкостей внутрь. В лечении иммунодефицитов используют различные лекарства, стимулирующие работу иммунитета.Есть ли перспективы у пирогенов?В психиатрии от подобного метода лечения отказались — есть более безопасные. Но в отношении влияния лихорадки на лечение разных болезней, включая хронические инфекции, интерес не утрачен. Если тело само не хочет бороться с возбудителем, не повышает в ответ на его присутствие температуру и не активирует иммунитет, возможно, с появлением новых пирогенов можно будет «подстегнуть» развитие болезни и вылечить ее.Аналогично есть перспектива и в коррекции проблем иммунитета, если есть определенные дефекты и организм плохо справляется с вирусами и бактериями. Но, конечно, все это делается только после детальных обследований, оценки иммунного статуса и под контролем врача.Можно ли «зажарить» рак?Хотя для многих видов рака тепловые процедуры противопоказаны, они могут ускорить рост опухоли, но интерес к пиротерапии в онкологии есть. Поскольку за борьбу с опухолями тоже отвечает наш иммунитет, на фоне лихорадки ученые отмечали интересное явление — повышалось образование фактора некроза опухоли (ФНО), который помогает делать рак более чувствительным к химиотерапии и облучению.Поэтому в научных лабораториях методику продолжают изучать. Возможно, она в будущем поможет нам лечить эффективнее.