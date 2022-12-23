6 продуктов, богатых L-аргинином, которые снижают высокое давление

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Добавки L-аргинина могут «значительно» снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.Высокое кровяное давление или гипертония может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как инсульты и сердечные приступы.Гипертония может быть вызвана или усугублена нездоровым питанием и отсутствием физических упражнений. В частности, известно, что диета с высоким содержанием соли повышает кровяное давление из-за того, что соль заставляет организм удерживать воду.Эта дополнительная вода затем оказывает давление на кровеносные сосуды. Но так же, как диета может быть виновата в высоком кровяном давлении, она может способствовать его снижению.Высокое давление: необычный способ, который поможет значительно снизить показателиПродукты с высоким содержанием L-аргинина могут сделать именно это. L-аргинин — это аминокислота, которая помогает организму вырабатывать белок.«Оксид азота организм усваивает в основном из l-аргинина. Окись азота отвечает за расслабление мышечных клеток, и исследователи говорят, что она может снижать кровяное давление. Вы можете получить его из птицы, бобов и молочных продуктов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Гипертония: ежедневный напиток для снижения давления и холестеринаШесть видов продуктов с высоким содержанием L-аргинина:Мясо (красное мясо, курица, индейка)Рыба (лосось, пикша)Орехи и семена (миндаль, кешью, тыквенные семечки)Бобовые (соя, нут)Цельнозерновые продукты (коричневый рис, овес)Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр)