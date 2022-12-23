Выяснилось, о чем говорит постоянное желание съесть пончиков

Если вам постоянно хочется сладкого, может быть, вам просто хочется. Просто вам вот вкусно так. А может быть, и нет. Возможно, вам не хватает важных для организма веществ и микроэлементов. Об этом рассказала гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» Александра Яковлева. Например, желание съесть все шоколадки и пончики в магазине может говорить о стрессе.Ведь, когда мы грустим, нам хочется съесть именно шоколадку, а не соленый огурец или куриную ножку. Потому что шоколад содержит аминокислоту триптофан, которая помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью, а ещё стимулирует выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина.Но перестаньте уже есть шоколадки, когда грустно. Ешьте лучше шпинат. Нет, мы не смеёмся. Так посоветовала врач. Шпинат помогает справиться с дефицитом триптофана. Как и картофель, молочные продукты, яйца, мясо птицы, лосось или скумбрия.А ещё пристрастие к сладкому может свидетельствовать о нехватке хрома. Нет, не «Гугл Хрома». Хром — это вещество, которое помогает контролировать уровень гормона инсулина и защищает организм от резких колебаний уровня сахара.Есть сахар, когда не хватает хрома, — это палка о двух концах. Потому что чем больше мы едим сладостей, тем более ярко выраженным становится дефицит хрома. Ведь переизбыток сахаросодержащих продуктов ускоряет его вымывание из организма.Чтобы бороться с дефицитом хрома, ешьте говядину, мясо курицы, картофель, брокколи, спаржу, зерновые и бобовые продукты. Но, как сказала врач, просто поесть курицу может быть недостаточно. Иногда лучше обратиться к врачу, чтобы понять, почему вам не хватает хрома.Ещё бывает, что в организме дефицит магния. Он незаменим для борьбы со стрессами и утомляемостью. А ещё он помогает поддерживать необходимый уровень энергии. Но тут тоже не нужно налегать на шоколад. Магний есть и в бананах, а ещё в авокадо, сладком перце, яблоках, морской рыбе, морской капусте и морепродуктах.Кроме того, острое желание съесть сладкое может говорить о том, что организму нужна глюкоза в качестве источника энергии.