Две чашки кофе в день опасны для людей с высоким давлением

Исследование Университета Осаки показало, что употребление двух и более чашек кофе в день значительно повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у некоторых пациентов.Японские исследователи обнаружили, что у людей с артериальным давлением выше 160/100 мм рт. ст. критично возрастает опасность сердечно-сосудистых патологий из-за кофеина. Интересно, что повышенный риск не относился к людям с высоким кровяным давлением, не считающимся тяжёлой стадией гипертонии.Ученые давно спорят о том, полезен ли кофе для здоровья. Предыдущие исследования показали, что несколько чашек кофе каждый день могут снизить смертность от всех причин, в то время как другие связывают кофе с раком. Известно, что кофеин, наиболее заметный ингредиент кофе, повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений на некоторое время.До сих пор неясно, может ли постоянное употребление кофе вызывать долгосрочное повышение артериального давления, холестерина или другие вредные последствия для сердца. Существуют также внешние факторы, влияющие на потребление кофе, которые могут затруднить подобные исследования, например, сколько сахара или молока человек кладет в свой напиток.Исследовательская группа ссылается на предыдущие исследования, в которых человек, переживший сердечный приступ, мог предотвратить будущие осложнения, выпивая чашку каждый день. Они также отмечают предыдущие исследования, связывающие утреннюю чашку кофе со снижением риска хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и рак.Однако людям с высоким давлением учёные рекомендуют пересмотреть своё потребление кофеина как в кофе, так и в чае и других кофеинсодержащих продуктах.