Нутрициолог Гончар назвала продукты для восполнения дефицита магния

Нутрициолог Ната Гончар рассказала о симптомах дефицита магния и назвала продукты, которые его содержат.Специалист констатировала, что магний является необходимым организму макроэлементом, поддерживающим его активную работу. В частности, магний влияет на регуляцию энергетического метаболизма, на нервную систему. Запасы магния в организме истощаются при частых стрессах, неправильном питании.«Нехватка магния грозит неприятностями для здоровья: снижение иммунитета, нарушение сна и усвоения нутриентов (особенно витамина D). Магний не только поддерживает эмоциональный фон в норме, но и снижает риск переломов, укрепляет мышцы, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа», - сообщила Ната Гончар.В интервью порталу Спорт-Экспресс эксперт перечислила продукты, в которых содержится магний. По словам Гончар, добавляя в рацион продукты с его высоким содержанием, можно достаточно эффективно защищаться от возникновения дефицита и связанных с ним неприятных симптомов. В частности, признаками нехватки макроэлемента являются высокая тревожность вплоть до появления панических атак, мышечные спазмы, частые головные боли, а также проблемы с пищеварением и психологическим состоянием, упадок сил.Нутрициолог Гончар назвала следующие продукты для восполнения дефицита магния: кунжут, шпинат, тыквенные семечки, горький шоколад, бананы, скумбрия, орехи, морская капуста.