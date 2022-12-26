Гинеколог ФМБА Стецюк рассказала про 3 главных недостатка женских презервативов

Как предохраняться от беременности без таблеток? Об эффективных немедикаментозных методах контрацепции, в том числе женских презервативах, рассказала врач-гинеколог.Чтобы не происходили жизненные драмы в стиле «…и я вдруг с ужасом узнала, что у меня будет ребенок…», девушкам стоит заранее разобраться в довольно серьезном вопросе — что надо делать, чтобы не забеременеть.Врач-гинеколог ФМБА рассказала, как в этом поможет индекс Перля и что такое женские презервативы.врач — акушер-гинеколог-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наукЧто такое индекс Перля— Предупреждение нежелательной беременности — очень важный этап в сохранении женского репродуктивного здоровья, — признает врач-гинеколог ФНЦК ФМБА России Елена Стецюк. — Современная медицина позволяет сделать аборт безопасно и без тяжелых последствий для организма, но тем не менее, прерывание беременности в большинстве случаев отражается на психологическом, а в некоторых случаях и на физическом состоянии женщины.Современные контрацептивы сегодня разработаны как для женщин, так и для мужчин. Причем, помимо таблеток, есть и другие методы — барьерные и физиологические.— Эффективность любого способа защиты от нежелательной беременности измеряется индексом Перля (PI), — рассказывает врач-гинеколог. — Показатель индекса равен количеству зачатий на 100 женщин, использовавших одни и те же средства контрацепции при регулярной половой жизни в течение года. Чем ниже индекс Перля, тем эффективнее метод, и наоборот — чем выше PI, тем больше вероятность наступления беременности.Как не забеременеть — самые эффективные способы— Самым популярным средством контрацепции является мужской презерватив, — объясняет Елена Стецюк. — Презерватив предотвращает зачатие и защищает от инфицирования половыми инфекциями и патогенами, передающимися половым путем. Эффективность этого метода контрацепции по индексу Перля составляет 2-18. Качественные презервативы абсолютно безопасны для здоровья обоих партнеров. Однако людям с аллергией на латекс следует выбирать изделия из силикона или полиуретана, чтобы избежать аллергических реакций. Также не следует использовать презервативы с лубрикантами на масляной основе, так как изделие может порваться, что автоматически снизит эффективность контрацептива.В последнее время начали набирать популярность женские презервативы — фемидомы.— Принцип действия фемидомов такой же, как и классических мужских презервативов, только в данном случае средство контрацепции вводится во влагалище и фиксируется внутри благодаря двум плотным эластичным кольцам с двух сторон, — разъясняет врач. — Индекс Перля фемидомов равен 5-25. Большинство женских презервативов изготавливаются из полиуретана, поэтому ими могут пользоваться люди с аллергией на латекс. Однако у такого средства контрацепции есть несколько недостатков:фемидомы неудобно надевать,у 30% женщин при применении фемидомов возникает зуд и жжение во влагалище,у 48% девушек наблюдаются болевые ощущения.Врач отмечает, что только презерватив из всех средств контрацепции способен защитить от инфекций, передающихся половым путем.— Поэтому их рекомендуется использовать и в дополнение к другим методам контрацепции, в особенности при половом контакте с непроверенным партнером, — говорит врач-гинеколог.Еще один вид контрацептивов — маточные колпачки и влагалищные диафрагмы.— Это небольшие колпачки из латекса, которые помещаются во влагалище и перекрывают вход в шейку матки. При правильной установке изделия не будут ощущаться во время секса. Эффективность маточного колпачка по индексу Перля составляет 6-20, диафрагмы — 9-20. Основные минусы: большая вероятность развития вагинитов при несоблюдении правил гигиены, аллергические реакции на латекс.Самые неэффективные способы не забеременетьЛидером по ненадежности считается календарный метод — высчитывание безопасных дней при помощи специальных приложений или по старинке — по календарику. Индекс Перля — от 9 до 40. Следующий весьма распространенный и совсем ненадежный метод — это прерванный половой акт с индексом Перля от 18 до 24. Такие же показатели дает и использование спермицидов, разрушающих сперматозоиды, — это вагинальные свечи, гели, кремы, капсулы, пены, пленки.Что такое экстренная контрацепция— К сожалению, до сих пор некоторые девушки ее применяют на регулярной основе, а это очень опасно для здоровья: происходит гормональный срыв, нарушается работа яичников. Поэтому следует записаться на консультацию к гинекологу, чтобы врач подобрал тот способ, который подходит именно вам. Не рискуйте своим здоровьем и всегда заранее думайте о том, как будете предохраняться, — рассказала ранее «Доктору Питеру» врач-гинеколог Марина Лисянская.