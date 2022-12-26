Эксперт рассказал, нужно ли бороться с подкожным жиром

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Подкожно-жировая клетчатка и жировые пакеты не несут вреда для организма.Как объяснил специалист, подкожно-жировая клетчатка является обычным жиром, находящимся в разных частях тела. Объем жировых пакетов лица, в свою очередь, определяется врожденными особенностями каждого человека."Основной функцией многих пакетов является облегчение скольжения трущихся поверхностей в лице", – объяснил врач.При избыточном объеме жира в области лица его контуры становятся более сглаженными и массивными. Решить проблему можно с помощью косметологических или хирургических процедур, посоветовал Выходцев. Характер процедуры зависит от количества и глубины жировых отложений на лице."Его (жир. – Прим. ред.) можно и нужно удалять. С этим может помочь огромный спектр косметологических процедур – липолитики, криолиполиз и другие. Но если избытки подкожно-жировой клетчатки значительные – стоит прибегнуть к помощи пластической хирургии", – сообщил врач.Специалист также посоветовал не выбирать самостоятельно подход к коррекции лица. По его словам, посоветовать правильный вариант может только косметолог или практический хирург.