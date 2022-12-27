Врач Глибко рассказал, что помогает перенести акклиматизацию

Если предстоит поездка в регион с резкой сменой климата, следует принять меры по профилактике акклиматизации, об этом сообщил врач Кирилл Глибко.Врач Глибко рассказал, что акклиматизация чаще всего поражает детей, беременных женщин, людей в среднем и старшем возрасте. Кроме того, ей часто бывают подвержены люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями суставов, легких, бронхов.По данным «Мосленты», департамент здравоохранения Москвы констатирует, что период акклиматизации может колебаться на протяжении 2-7 дней. Врач Кирилл Глибко заявил, в свою очередь, что собирающимся в отпуск людям следует заранее готовить организм к предстоящей смене климата.«Перед поездкой желательно пропить витаминные препараты, а при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы - лекарства, повышающие ее сопротивляемость. Оптимальная профилактика акклиматизации – планирование отпуска на срок не менее двух недель», - поделился мнением медик.Также специалист отметил, что нужно заблаговременно отказываться от приема алкоголя.Акклиматизация означает состояние, отражающее приспособление организма к новым условиям, например в виде изменившегося часового пояса, климата, условий окружающей среды. Человек при этом может ощущать неблагоприятные симптомы в виде упадка сил и разбитости, нарушений сна, лихорадки, расстройства пищеварения и других.