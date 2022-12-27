Назван способ продлить жизнь за четыре минуты в день

Продлить жизнь могут помочь периодические всплески физической активности. Об этом рассказал врач-онколог Леонид Доронин в своем Telegram-канале.По словам специалиста, необходимая для долгой жизни прерывистая физическая активность должна длиться не больше минуты несколько раз в день.«Обнаружилось, что всего три-четыре коротких всплеска активности каждый день были связаны с 40-процентным снижением преждевременной смерти от любой причины, а также смертности от рака. Это также было связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 49%», – написал врач.В числе проявлений такой активности могут быть подвижные игры с детьми и домашними животными, подъем или спуск по лестнице, ходьба в гору или короткая пробежка до автобусной остановки. Такой подход к мобилизации организма удобен тем, у кого нет возможности регулярно заниматься полноценными тренировками, отметил специалист.