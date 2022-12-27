Лор Зайцев предупредил о необычном способе заразиться гриппом

Заболеть опасным гриппом можно, не только оказавшись рядом с кашляющим и чихающим человеком. Есть и более необычные способы. Поэтому будьте аккуратны, чтобы не слечь перед Новым годом.Грипп, как и другие ОРВИ, — воздушно-капельная инфекция. Это значит, что вирус гриппа чаще всего попадает в организм с дыханием — через нос или рот. Это происходит, если рядом с вами оказывается больной человек — в офисе, в метро, дома. Однако есть и третий способ подхватить болезнь. Он хоть и менее частый, чем перечисленные два, но все равно считается распространенным.Как напомнил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев, вирус гриппа может поражать через глаза.- На самом деле еще через конъюнктиву глаза и через носослезный канал может это (вирус гриппа) тоже передаваться. Поэтому, если человек начинает тереть глаза, риск передачи есть. Это будет уже такой контактный путь заражения. Но это происходит реже, поскольку дышим мы постоянно, — рассказал Владимир Зайцев изданию URA.RU.Специалист подчеркнул, что заразиться гриппом можно и при непосредственном контакте с больным человеком. И не только через поцелуй, а даже через общее полотенце.Один признак, что заболевший больше не заразенВрачи настоятельно советуют оставаться дома и не общаться с окружающими при появлении первых признаков недомогания — например, повысилась температура, начался кашель или насморк. Это касается не только гриппа, но и других респираторных инфекций.Но как понять, заразен человек или уже нет, если болезнь продолжается несколько дней? По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, сделать это можно с помощью одного простого признака. Как пояснил медик, человек наиболее опасен для окружающих в период, когда у него сохраняется повышенная температура тела — это говорит о том, что организм еще борется с вирусом. Однако как только температура приходит в норму и опускается до 36,6 градуса, заболевший перестает представлять опасность.