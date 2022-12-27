Эндокринолог назвала 5 лучших заменами продуктов, чтобы снизить риск диабета
«Вода является предпочтительным или без сахара. Еще один способ минимизировать риск высокого уровня сахара в крови — заменить рафинированное зерно цельным зерном. Они очень мало удаляются при обработке и содержат все три части зерна, поэтому они содержат широкий спектр питательных веществ», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .
Цельнозерновые продукты содержат отруби, которые представляют собой жесткую внешнюю оболочку, содержащую клетчатку, фолиевую кислоту, магний, железо и цинк.
Также в состав цельного зерна входит эндосперм, состоящий из углеводов и белков. Зародыш, который богат питательными веществами, содержит ненасыщенные жиры, витамины группы В, витамин Е, селен и фитонутриенты.
Цельнозерновые продукты:
Овес
Ячмень
коричневый рис
Дикий рис
Кукуруза
Лебеда
Амарант
Твердая пшеница
Полба
Гречиха
Рафинированное зерно
С другой стороны, из очищенных зерен в процессе обработки удаляются отруби и зародыши, что означает, что они менее питательны.
«Продукты из очищенного зерна включают белый хлеб, белую пасту, белый рис и большинство расфасованных тортов, печенья и кондитерских изделий».
Также предлагает заменить подслащенные ароматизированные йогурты на простой йогурт, чтобы минимизировать риск диабета. Другой совет - заменить «подслащенные хлопья на обычные овсяные хлопья или простые несладкие мюсли.
Последний совет— есть меньше еды на вынос и больше готовить домашнюю еду.
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