Терапевт Романенко назвала анемию одной из причин снижения аппетита

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что пониженный аппетит может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. В их числе инфекции, анемия, хроническая сердечная недостаточность.Тяга к еде может снижаться при любой инфекции, а также при анемии, которая сопровождается упадком сил, отметила она.«Очень часто аппетит снижается при хронической сердечной недостаточности. Сердце плохо работает, плохо сокращается, плохо насыщает весь организм кислородом. Организм испытывает энергетический и кислородный голод», — отметила Романенко.