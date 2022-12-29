Нарколог Петров объяснил, какие органы в первую очередь страдают от алкоголя

О том, что алкоголь вреден для здоровья, знают все. Но как именно каждая порция этилового спирта влияет на органы?В первую очередь от употребления алкоголя страдает печень, отметил эксперт.“Здоровая печень может "обезвредить" только 10 граммов алкоголя в час, но зачастую при активном употреблении алкоголя человек выпивает значительно больше, и печень работает на пределе своих возможностей”, — объяснил нарколог.После приема алкоголя у некоторых людей возникает тахикардия, поднимается артериальное давление. Все потому, что спиртные напитки влияют на интенсивность работы сердечной мышцы, изнашивая ее преждевременно.Не менее токсичен алкоголь и для сосудов. Попадая в организм в большом количестве, этанол “склеивает” эритроциты, провоцируя тромбоз. Тромбы в свою очередь перекрывают доступ кислорода к мозгу, что чревато развитием инсульта и летальным исходом.