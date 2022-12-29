Нарколог Петров объяснил, какие органы в первую очередь страдают от алкоголя
В первую очередь от употребления алкоголя страдает печень, отметил эксперт.
“Здоровая печень может "обезвредить" только 10 граммов алкоголя в час, но зачастую при активном употреблении алкоголя человек выпивает значительно больше, и печень работает на пределе своих возможностей”, — объяснил нарколог.
После приема алкоголя у некоторых людей возникает тахикардия, поднимается артериальное давление. Все потому, что спиртные напитки влияют на интенсивность работы сердечной мышцы, изнашивая ее преждевременно.
Не менее токсичен алкоголь и для сосудов. Попадая в организм в большом количестве, этанол “склеивает” эритроциты, провоцируя тромбоз. Тромбы в свою очередь перекрывают доступ кислорода к мозгу, что чревато развитием инсульта и летальным исходом.
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