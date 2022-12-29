Эндокринолог Терушкин: дефицит витамина С узнаётся по внешности

Врач-эндокринолог Роман Терушкин: имеющийся дефицит витамина С негативно сказывается на состоянии кожи.Медик рассказал в интервью, что по некоторым особенностям внешнего облика специалисты узнают о дефиците витамина С – главного водорастворимого антиоксиданта в крови и клетках организма. В частности, его нехватка ухудшает в организме производство коллагена, из-за чего, в свою очередь, слабеет соединительная ткань. Этот процесс затрагивает капилляры – они становятся менее прочными и подвергаются разрывам, вызывая кровоизлияния в разных тканях и частях тела. Таким образом, кожа из-за дефицита витамина С становится более дряблой, подверженной куперозу и пигменатции. Также ухудшается ее цвет, возникает характерная бледность. Вдобавок кожа кажется неровной, утолщенной и возрастной.Помимо этого, рассказал Терушкин «Газете.ru», дефицит витамина С узнаётся по другим проблемам внешности.«Из-за нехватки витамина С снижается эффективность работы железа в организме, поэтому у человека начинают истощаться ногтевые пластины, а волосы становятся ломкими и тусклыми», - уточнил специалист.