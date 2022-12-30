Эта поза для сна поможет быстро избавиться от изжоги

Если вы плотно поели незадолго до сна, то жжение в груди и тошнота вполне объяснимы — началась изжога. С неприятными ощущениями можно быстро распрощаться, говорит эксперт. И поможет вам в этом определенная поза.Изжога периодически мучает миллионы людей. Она считается самым распространенным симптомом ГЭРБ — рефлюксной болезни. Во время изжоги человек ощущает:неприятное жжение в груди и животе,боль в желудке,иногда и тошноту.Это состояние может доставлять массу неудобств, оно требует консультации у специалиста, однако его нельзя считать смертельно опасным. Время от времени испытывать изжогу совершенно нормально, особенно после плотного и калорийного обеда.От изжоги мы чаще всего страдаем в новогодние праздники — оливье, селедка под шубой, жареная курица и алкоголь дают о себе знать. И вот вы легли спать, но дремоту нарушает жжение в груди и легкая тошнота. В таком случае попробуйте перевернуться на левый бок, говорит эксперт по сну Эшли Хейнсворт.— Когда дело доходит до минимизации нежелательных последствий кислотного рефлюкса, лучше всего спать на боку, а точнее — на левом боку. Тут уже будет решать гравитация. Когда человек ложится на левый бок, то в такой позе ЖКТ проще всего переваривать пищу, перемещать ее из желудка в кишечник, — цитирует эксперта британское издание Express.Если вы понимаете, что через некоторое время вам не стало лучше, то терпеть точно не стоит. Примите средство от изжоги — оно наверняка есть в вашей домашней аптечке. И, конечно же, старайтесь не переедать на праздниках: так и изжоги получится избежать, и фигуру сохранить.Как еще можно избежать изжогиДаже если вы не можете отказаться от салатов с майонезом и других новогодних блюд (и мы вас прекрасно понимаем — как можно вообще отказываться от вкусной еды), есть еще способы избежать изжоги.Попробуйте применить несколько лайфхаков от диетолога Рози Миллен:после новогодних угощений не ложиться спать, а пойти на прогулку;не есть много за один прием пищи — лучше есть мало и часто;попробуйте смешать пищевую соду с небольшим количеством воды для мгновенного облегчения — сода может нейтрализовать кислоту и убрать неприятные ощущения.После застолья устройте себе разгрузочный день: пейте кефир, ешьте морковь и яблоки, не забывайте про чистую питьевую воду. ЖКТ точно скажет вам спасибо, а неприятные симптомы не омрачат новогодние каникулы.