Что делать, если не хватает света: 5 идей для зимы

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Четыре самых грустных месяца в году — ноябрь, декабрь, январь и февраль. Недостаток солнечного света вызывает сонливость, плохое настроение и апатию. Делимся идеями, которые помогут лучше чувствовать зимой.Возможно, для кого-то поздняя осень и зима — романтика вечеров у камина, долгие прогулки по лесу и приготовление согревающих блюд. Но для 20% мужчин и женщин каждое зимнее утро — борьба с одеялом, вливание в себя литров кофеина и бесконтрольное поедание сладостей, чтобы хоть как-то зарядить себя энергией.«Наш организм в буквальном смысле впадает в спячку из-за недостатка света: ослабевают жизненно важные инстинкты (чувство голода и сексуальное влечение), угасает любопытство и желание изучать что-то новое», — пишет французский психолог Давид Серван-Шрейбер. Вот пять лучших идей, которые помогут вам пережить эту зиму.1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ БУДИЛЬНИККогда солнце снижает выработку мелатонина — гормона сна, вы просыпаетесь абсолютно естественным образом. Купите будильник, имитирующий восход солнца. В нужный час он начнет наполнять комнату светом, обеспечивая комфортное и естественное пробуждение темным декабрьским утром.2. СОБЛЮДАЙТЕ РАСПИСАНИЕСтарайтесь вставать и ложиться спать в одно и то же время. Постепенно ваш организм привыкнет к этому ритму и начнет сам просыпаться в нужный час. Не пользуйтесь гаджетами перед сном — яркий свет экранов смартфона и ноутбука «будит» мозг, не позволяя ему расслабиться и заснуть.Не забывайте выключать яркий свет: работающий телевизор или настольная лампа способствуют набору лишнего веса. В течение 40 лет медики и психологи наблюдали за сном 13 тысяч женщин. Выяснилось: чем светлее было в спальне участницы эксперимента, тем выше был ее индекс массы тела и шире талия.3. ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦУНичто не заряжает энергией так, как настоящий солнечный свет, пусть и прикрытый облаками. Во время обеденного перерыва старайтесь выходить из офиса на двадцатиминутную прогулку, чтобы снизить уровень стресса и поддерживать себя в форме.Прогулки в светлое время суток буквально стройнят и женщин, и мужчин. Все дело в мелатонине. Его выработка напрямую связана с синтезом инсулина — гормона, контролирующего уровень глюкозы в крови. Свет нормализует метаболизм глюкозы в организме и так регулирует наш вес.4. ПОПРОБУЙТЕ ФОТОТЕРАПИЮДаже самого ярко освещенного офиса недостаточно, чтобы восполнить запасы энергии в организме. Если вы чувствуете острую нехватку солнца, попробуйте фототерапию. Используя специальную лампу, можно быстро получить свет, схожий по силе со светом солнечного весеннего утра, что в пять раз ярче обычных электрических ламп. Тридцать минут в день напротив такого аппарата защитят от проявлений сезонной депрессии и зарядят энергией на весь день.5. СЛЕДИТЕ ЗА ЕДОЙЧем меньше света — тем меньше энергии. Многие пытаются восполнить ее запасы с помощью сахара, но он дает лишь временный эффект. Уже через несколько минут организм начнет вырабатывать инсулин, чтобы понизить уровень сахара, и вы вновь почувствуете себя вялыми.Старайтесь избегать быстрых углеводов и сладкого. Сделайте свой выбор в пользу бананов, орехов, семечек и авокадо. Энергия от этих продуктов будет расходоваться медленно, так получится избежать эффекта «американских горок» с настроением.Кроме того, нехватка ультрафиолетового излучения замедляет синтез витамина D. «Он относится к витаминам, которые могут как синтезироваться в нашем организме, так и запасаться извне, — рассказывает диетолог Сергей Сергеев. — В любом случае, даже если мы активно проводили лето на солнце, запасов часто хватает только до середины зимы. Поэтому витамин D должен поступать с пищей. Основным его источником являются жирные сорта рыбы, точнее, рыбий жир, печень трески. Также источниками этого витамина служат мясо, желток яйца, молоко».