Польза и вред лимона: об этих 6 полезных свойствах вы даже не догадывались
Чем еще полезны лимоны
Елизавета Ольшевская рассказала о еще 6 полезных свойствах яркого плода.
1. Улучшает работу мозга
Кроме витамина С в лимоне есть также витамины А, B, E и РР (одна из форм витамина В3, или никотиновая кислота), микроэлементы: железо, калий, натрий, кальций, фосфор, цинк, медь, марганец и бор. В цедре плода этих природных даров не меньше, чем в мякоти.
А эфирное масло лимона и вовсе считается уникальным. Оно обладает тонизирующим действием на организм, в том числе поддерживая работу мозга и нервной системы.
2. Повышает настроение
Вы знали, что витамин С может стимулировать выработку нейромедиатров, отвечающих за бодрость и хорошее настроение? Да, это действительно так. А содержащийся в лимоне калий вдобавок благотворно влияет на нервные клетки, что особенно ценно при повышенных эмоциональных нагрузках.
Домашняя ароматерапия с эфирным маслом лимона не менее полезна в периоды стресса и депрессивных настроений. Попробуйте!
3. Укрепляет капилляры и защищает от «плохого» холестерина
Такое действие обеспечивают лимонам биофлавоноиды (витамин Р) в составе. Они умеют усиливать антиоксидантные эффекты все того же витамина С. А именно — они помогают снижать скорость образования «плохого» холестерина, укрепляют стенки капилляров, нейтрализуют канцерогенные для ЖКТ вещества — нитрозамины, содержащиеся в некоторых продуктах питания.
4. Защищает от остеопороза
Такие редкие элементы, как марганец и бор, входящие в состав лимона, пригодятся вам для регуляции процессов синтеза костной ткани. А это поможет предупредить развитие с возрастом остеопороза — системной болезни, при которой снижается плотность и прочность костей.
5. Ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение
Лимонная, яблочная и галактуроновая кислоты в составе лимонного сока обладают массой полезных свойств. Например, они способны ускорять обмен веществ, улучшать пищеварение, помогать в выведении продуктов метаболизма из организма.
6. Тонизируют кожу
Лимон используют также для красоты, добавляя сок в состав масок для лица и других косметических средств. Лимонный сок тонизирует кожу, борется с излишней выработкой кожного сала и может осветлять пигментные пятна.
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