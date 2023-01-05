Польза и вред лимона: об этих 6 полезных свойствах вы даже не догадывались

Но, конечно, не стоит принимать все так буквально. Как ранее рассказывали в НИИ гриппа, продукты с витамином С, в том числе лимоны, на самом деле не смогут защитить вас от заражения гриппом или другим респираторным вирусом, если вы встретитесь близко с источником инфекции. Тем не менее они помогут в другом — восполнить недостаток витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом гриппа. Если витамина не хватает, сосуды становятся менее эластичными, и организму тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, поэтому применяется в комплексной терапии гриппа.Чем еще полезны лимоныЕлизавета Ольшевская рассказала о еще 6 полезных свойствах яркого плода.1. Улучшает работу мозгаКроме витамина С в лимоне есть также витамины А, B, E и РР (одна из форм витамина В3, или никотиновая кислота), микроэлементы: железо, калий, натрий, кальций, фосфор, цинк, медь, марганец и бор. В цедре плода этих природных даров не меньше, чем в мякоти.А эфирное масло лимона и вовсе считается уникальным. Оно обладает тонизирующим действием на организм, в том числе поддерживая работу мозга и нервной системы.2. Повышает настроениеВы знали, что витамин С может стимулировать выработку нейромедиатров, отвечающих за бодрость и хорошее настроение? Да, это действительно так. А содержащийся в лимоне калий вдобавок благотворно влияет на нервные клетки, что особенно ценно при повышенных эмоциональных нагрузках.Домашняя ароматерапия с эфирным маслом лимона не менее полезна в периоды стресса и депрессивных настроений. Попробуйте!3. Укрепляет капилляры и защищает от «плохого» холестеринаТакое действие обеспечивают лимонам биофлавоноиды (витамин Р) в составе. Они умеют усиливать антиоксидантные эффекты все того же витамина С. А именно — они помогают снижать скорость образования «плохого» холестерина, укрепляют стенки капилляров, нейтрализуют канцерогенные для ЖКТ вещества — нитрозамины, содержащиеся в некоторых продуктах питания.4. Защищает от остеопорозаТакие редкие элементы, как марганец и бор, входящие в состав лимона, пригодятся вам для регуляции процессов синтеза костной ткани. А это поможет предупредить развитие с возрастом остеопороза — системной болезни, при которой снижается плотность и прочность костей.5. Ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварениеЛимонная, яблочная и галактуроновая кислоты в составе лимонного сока обладают массой полезных свойств. Например, они способны ускорять обмен веществ, улучшать пищеварение, помогать в выведении продуктов метаболизма из организма.6. Тонизируют кожуЛимон используют также для красоты, добавляя сок в состав масок для лица и других косметических средств. Лимонный сок тонизирует кожу, борется с излишней выработкой кожного сала и может осветлять пигментные пятна.