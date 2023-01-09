Нарколог рекомендовал не допивать открытое несколько дней назад вино

В простоявшем несколько дней открытым вине может образоваться плесень, и допивать его опасно для здоровья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.«В отличие от испорченной пищи, в старом открытом вине не живут болезнетворные бактерии, однако, может появиться плесень. Причина этого в том, что после открытия бутылки вина содержащийся в нем алкоголь начинает окисляться. Когда вино подвергается воздействию большого количества кислорода в течение длительного времени, оно может превратиться в уксус. Пить такое вино - идея как минимум сомнительная и опасная для здоровья», - сказал Скрябин.Он отметил, что испорченное вино можно распознать по специфическому запаху и призвал избавляться от остатков недопитого алкоголя.«Хочу напомнить, что согласно словарю Даля, остатки жидкости на дне вместе с осадком называются «подонки», и по одной из версий, это слово распространилось и на завсегдатаев трактиров, допивающих остатки алкоголя за другими посетителями. При этом прошу обратить внимание, что это ни в коем случае не значит, что вам обязательно нужно сразу выпить всю бутылку вина по старой доброй традиции: «чтобы не пропадало», - подчеркнул Скрябин.Нарколог также напомнил, что лучшее решение для собственного здоровья - это трезвый образ жизни.«Помимо собственно зависимости от алкоголя, чрезмерное его употребление может повысить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем. В их числе некоторые виды рака, включая рак груди и рак полости рта, горла, пищевода и печени, панкреатит, болезни печени, нарушения сердечного ритма, инсульт, повышение артериального давления. Прибавьте к этому перечню повышенный риск самоубийств, случайных серьезных травм и тяжелых отравлений - и вы поймете, что решение вести трезвый образ жизни сулит только плюсы вашему здоровью», - добавил он.