Сахаросодержащие напитки повышает риск облысения у мужчин, но есть и более мощный фактор риска

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Ученые из Университета Цинхуа провели научный анализ данных, которые свидетельствуют о влиянии различных сладких напитков на волосяной покров у мужчин.Китайские ученые задействовали в анкетировании более 1900 мужчин, возрастной диапазон был от 18 до 45 лет. Опрашивали о приоритетах в рационе питания, фиксировали уровень физической активности и наличие различных стрессовых ситуаций. Связь между объёмом выпитых сахаросодержащих напитков и густотой шевелюры проследили явно.Почему газировка, переслащенные соки и прочие «вкусности» способствуют облысению? Потому что избыток сахара активирует механизм, что перераспределяет глюкозу в организме. К корням волос ее в результате поступает меньше, что нарушает привычное питание волосяных фолликул и эпидермиса кожи головы в целом. Волосы в итоге слабеют и выпадают.Сильнее, чем избыток сахара в напитках, на состояние волос влияют нервные срывы. Посттравматическое стрессовое расстройство специалисты называют самым мощным «спусковым крючком» облысения. Хотя и генетическую предрасположенность нельзя сбрасывать со счетов.