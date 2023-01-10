Кардиолог Попова: симптомы патологий сердца могут быть неочевидными

Врач-кардиолог Елена Попова отметила, что по симптомам сердечной недостаточности бывает трудно догадаться о существовании патологий сердца.Кардиолог Попова рассказала в интервью, что традиционный «сердечный» симптом – боль в груди – не всегда возникает при имеющихся проблемах с сердцем. Часть инфарктов проходит без выраженной боли в грудной клетке.«Определенная доля инфарктов миокарда протекает не в классическом варианте с болями именно в сердце. О сердечной недостаточности часто говорят симптомы, по которым обычному человеку сложно будет догадаться о проблемах с сердцем», - проинформировала медик.Беседуя с SakhaLife.ru, Елена Попова перечислила неочевидные симптомы, возможные при сердечных патологиях.Одышка.Боль в эпигастральной области.Изжога.Боли под лопаткой.Храп во время ночного сна, имеющееся апноэ.Головокружения.Обильная потливость.Быстрая утомляемость.Кардиолог добавила, что данные симптомы часто воспринимаются как проявление усталости, перегрузок, недосыпа, гиповитаминоза.«Отдельное внимание необходимо уделить отекам. Почечная недостаточность обязательно отразится отеками, но такое явление свойственно и сердечной недостаточности», - дополнила врач.Попова уточнила, что при проблемах с почками отеки появляются, начиная с верхней части тела – например, в виде мешков под глазами, других лицевых отеков. При больном сердце отеки появляются внизу – в ногах. Если на ступню или лодыжку сердечника надавить пальцем, след будет сохраняться еще долгое время.Кроме того, кардиолог выделила изжогу. По совам Поповой, она может указывать на стенокардию, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда.