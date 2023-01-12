Пожилые пары предупредили об опасности сна в разных кроватях
Пожилые пары предупредили об опасности сна в разных кроватях
Специалист рассказал, что многие пожилые россияне предпочитают спать в разных кроватях. Это связано как с тем, что один их них может сильно храпеть, так и с разными температурными предпочтениями.
«Спать вместе безопаснее, особенно в пожилом возрасте. Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически», — подчеркнул специалист.
Само собой разумеется, что пожилые супруги должны заботиться друг о друге, но ведь зачастую этого недостаточно, решили недавно в Госдуме. И предложили законодательно обязать взрослых россиян заботиться о пожилых родителях, бабушках и дедушках.
Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что российские старики «оказались брошены государством», а если о них забудет ещё и семья, то «произойдёт то, что происходит сегодня».
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Добавил mamasha в категорию Разное
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