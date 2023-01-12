Врач назвала главную ошибку при снижении высокого давления

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала не злоупотреблять гипотензивными препаратами при высоком давлении."Основная ошибка при высоком давлении – это когда люди начинают слишком часто принимать лекарства для снижения давления", – подчеркнула специалист.По словам Чернышовой, бесконтрольный прием таких препаратов может слишком сильно снизить давление и вызвать инсульт.Человек намерил давление 180, испугался, выпил таблетку. Прошло 10 минут, снова померил, а у него 178. Он думает, что давление плохо снижается, и пьет еще одну таблетку. Их действие накапливается, и потом в какой-то момент эти лекарства дают обвал давления. В результате из-за низкого давления кровь плохо поступает к мозгу. Пожилым людям этого достаточно, чтобы развился инсульт.Эксперт посоветовала соблюдать рекомендованную врачом дозировку и интервал приема лекарств, чтобы давление снизилось без негативных последствий.Ранее россиян предостерегли от главной ошибки при измерении давления. В частности, эту процедуру не стоит проводить, когда человек находится в возбужденном эмоциональном состоянии, например после разговора. Также не следует измерять давление сразу после физической нагрузки, поскольку интенсивная тренировка в любом случае приведет к его подъему, и это не является патологией.