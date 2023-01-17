Исследователи выяснили, как время приема пищи может повлиять на потерю веса

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Сесть за стол в определенное время не всегда легко, особенно когда жизнь становится насыщенной. Тем не менее, важно помнить о том, когда вы едите, чтобы ваше тело оставалось максимально здоровым. На самом деле, наука продолжает показывать нам, что время приема пищи может повлиять на наши цели по снижению веса, и, в частности, прием пищи позже вечером может затруднить похудение.Например, в одном небольшом исследовании с участием 20 человек, опубликованном в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма, было обнаружено, что у тех, кто ужинал в 9 часов вечера, по сравнению с теми, кто ел в 6 часов вечера, на следующее утро был более высокий уровень сахара в крови, наряду с меньшее окисление жира. Другое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что прием пищи позже вечером может повлиять на потерю веса, потому что способность вашего тела сжигать калории ночью может быть ниже, чем в течение остального дня.Помимо этого предыдущего исследования, новое исследование также показало, что прием пищи в конце дня может повлиять на метаболизм и гормоны голода, что, в свою очередь, может повлиять на потерю веса.В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism, исследователи из Brigham and Women's Hospital провели рандомизированное контролируемое перекрестное исследование, в котором изучалось влияние приема пищи на чувство голода, а также на набор и потерю веса. Они обнаружили, что прием пищи в более позднем возрасте увеличивает чувство голода, а также снижает количество энергии, используемой во время бодрствования. На самом деле, согласно Medscape, прием пищи на четыре часа позже, чем обычно, влияет на уровень аппетита и скорость сжигания калорий, а также на накопление жира и потенциальную потерю веса.Время приема пищи — один из важных факторов в управлении весом, отмечают ученые. Результаты этого исследования показывают, насколько важно поддерживать постоянную скорость метаболизма, постоянно питаясь через равные промежутки времени. Уровень сахара в крови остается на нормальном уровне, а метаболизм стабилен«Поздний прием пищи, как показало исследование, влияет на предполагаемую естественную функцию гормонов в организме. В частности, гормоны грелин и лептин», — пояснили ученые.Что касается первого, то грелин широко известен как «гормон голода, потому что он стимулирует аппетит. Из-за этого когда желудок пуст, уровень грелина увеличивается. Это перекликается с результатами исследования, согласно которым прием пищи в более позднем возрасте может способствовать усилению чувства голода и аппетита и может привести к увеличению веса.С другой стороны, лептин отвечает за чувство сытости. Исследование утверждает, что более поздний прием пищи снижает уровень лептина, а это означает, что «чувство сытости» уменьшается. Когда это происходит, организм может естественным образом хотеть больше еды за более короткое время.Также следует учитывать, что у каждого человека разная скорость обмена веществ. Поэтому каждому человеку требуется разное ежедневное потребление калорий и соотношение макронутриентов. Помимо правильного времени приема пищи, лучший способ похудеть (или предотвратить риск ожирение) заключается в том, чтобы придерживаться хорошо сбалансированной диеты через регулярные, последовательные промежутки времени.