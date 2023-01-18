Терапевт Чернышева посоветовала закаляться перед нырянием в прорубь
Терапевт предостерегла людей с недомоганием от этого ритуала. Она отметила, что если человек испытывает боль, вероятно, в его организме идет воспалительный процесс. В таком случае купание в холодной воде усугубит обстановку.
Людям, имеющим проблемы с сердцем, Чернышева посоветовала пройти обследование у врача перед купанием. Дело в том, что из--за купания в проруби может произойти нарушение сердечной деятельности. В этом случае сердце останавливается и человек уходит под воду без возможности реанимации.
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