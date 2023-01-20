Почему тошнит по утрам и что с этим делать

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Тошнота — это, возможно, самый неспецифический симптом, который можно представить. Она может возникать из?за тысячи причин.Здесь мы сосредоточились на самых частых состояниях, которые могут вызвать тошноту утром или сразу после пробуждения.Низкий уровень сахараЕсли вы не ели больше 12 часов, то уровень сахара в вашей крови будет очень низким. Из?за этого после пробуждения вы будете чувствовать слабость, тошноту и головокружение.Так бывает и у людей с диабетом, которые приняли лекарство, но не успели поесть.Что делатьЧтобы избежать скачков сахара и чувствовать себя лучше, нужно взять за привычку завтракать после пробуждения. Если сделать это сразу нет возможности, держите неподалёку что?то сладкое, чтобы перекусить и улучшить самочувствие.ОбезвоживаниеИногда может мутить из?за обезвоживания. Одновременно с этим может кружиться голова и чувствоваться слабость.Что делатьПопить воды и вообще стараться пить больше, если такое бывает. Мужчинам желательно употреблять около 3,7 л жидкости в сутки, а женщинам — около 2,7.ПохмельеТошнота с похмелья вызвана и действием алкоголя, и падением сахара, и обезвоживанием.Что делатьЛучше всего знать меру. Но если вы уже перепили, то попробуйте позавтракать и пить достаточно жидкости в течение дня. При головной боли поможет обезболивающее, например, на основе ибупрофена.И если есть возможность, лучше вернуться в постель и поспать, потому что лучшее лекарство от похмелья — время.НедосыпОн заставляет вас чувствовать себя разбитым и слабым, а также может привести к тошноте. Наверняка вы испытывали что?то подобное, когда засиживались за сериалом, а с утра торопились на работу.Что делатьКак ни печально, нужно выстраивать правильный режим сна. Это кажется невозможным, но нужно пробовать, потому что недосып приводит и к другим проблемам. Например, с вниманием, настроением, иммунитетом и даже половой жизнью.СтрессИногда от стресса может не просто тошнить, но и вырвать. Дело в гормонах, которые вырабатываются, когда нам страшно. Например, адреналин действует на вегетативную нервную систему, чтобы наше тело вошло в режим «бей или беги». Поскольку в этот момент кровь мышцам куда нужнее, чем желудочно?кишечному тракту, пищеварение замедляется и может появиться тошнота.Что делатьСтарайтесь держать тревогу под контролем, правильно питаться и заниматься спортом. Так проявления стресса будут беспокоить куда меньше.БеременностьПо?английски недомогание у беременных в любое время суток называется morning sickness. Дословно это переводится как утренняя тошнота. Чаще всего она бывает на ранних сроках беременности, но иногда возникает и после 12 недель. Нередко её вызывают запахи или определённые продукты.Что делатьЖдать второго триместра, потому что у большинства женщин тошнота проходит к этому моменту. Немного облегчить состояние могут частые небольшие перекусы и продукты с имбирём, например травяной чай.Если у вас есть следующие признаки, вам необходимо как можно скорее попасть к врачу:вы не можете помочиться или моча есть, но её очень мало и она тёмная;вы не можете удержать внутри даже выпитую воду;вы чувствуете слабость или головокружение, когда встаёте;у вас слишком сильно и быстро бьётся сердце.Инфекции ухаВо внутреннем ухе находится вестибулярный аппарат, который играет важную роль в поддержании баланса тела. Когда в этой области или рядом возникает воспаление, может появиться тошнота и головокружение.Что делатьПри боли в ухе, головокружении и тошноте нужно обратиться с оториноларингологу.Насморк и синуситКакая?то часть выделений из носа и слюны постоянно стекает по глотке. Но организм привык к этому, поэтому вы ничего не чувствуете. Это называется постназальным затёком.Но если по какой?то причине выделений больше или они гуще, могут появиться тошнота или хронический кашель. Например, так бывает при насморке и синусите (инфекции пазух). Больше всего это ощущается именно после сна, когда человек долго лежит.Что делатьЕсли тошнота появилась одновременно с ОРВИ и вы чувствуете тяжесть в щеках и лбу и головную боль, лучше посетить оториноларинголога на всякий случай.Болезни желудочно?кишечного трактаМножество болезней желудка и кишечника могут вызывать тошноту, в том числе с утра.Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни содержимое желудка попадает в пищевод, глотку и рот, особенно ночью. Это может вызывать кашель, кислую отрыжку и тошноту.Также тошнота может быть не самым частым симптомом запора. Она возникает потому, что пища застаивается не только в кишечнике, но и в желудке.Кроме того, тошнота, рвота и диарея могут возникнуть с утра, если накануне вечером вы чем?то отравились.Что делатьЕсли вас часто тошнит по утрам, стоит обратиться к терапевту. Он проведёт обследование и проверит, нет ли у вас хронических заболеваний.Побочный эффект некоторых лекарств и химиотерапииБольшинство лекарств теоретически могут вызвать тошноту. Они могут действовать на соответствующие области мозга или на клетки желудочно?кишечного тракта. Чаще всего этот побочный эффект встречается у:сердечно?сосудистых лекарств;антибиотиков;препаратов для химиотерапии.Что делатьЕсли вам кажется, что тошноту вызывают лекарства, обратитесь к своему лечащему врачу, чтобы он помог подобрать более подходящую дозировку или время приёма препарата, а может, заменил его на аналогичный, но не вызывающий эти ощущения. Ни в коем случае не отменяйте и не меняйте лекарства без одобрения врача.Химиотерапию не всегда можно заменить на препарат, который не будет обладать побочным эффектом. Хорошая новость в том, что, скорее всего, врач порекомендует вам лекарство от тошноты. Кроме того, как и при других видах тошноты, можно немного помочь себе, если есть маленькими порциями, отдавать предпочтение здоровой пище, пить много жидкости и избегать неприятных запахов.